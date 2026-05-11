La infanta Elena arropa a Gonzalo Caballero en su tarde más emotiva en recuerdo de María Caamaño

El diestro Gonzalo Caballero ha protagonizado uno de los momentos más conmovedores de la temporada taurina durante su reciente reaparición en el coso madrileño. La tarde del domingo estuvo marcada por el recuerdo de María Caamaño, conocida cariñosamente como princesa futbolera guerrera, quien perdió la vida el pasado 16 de abril a los 13 años víctima de un sarcoma de Ewing. El torero mantenía una estrecha amistad con la niña y se volcó intensamente en su lucha durante los últimos años.

Para rendirle este merecido tributo, el matador decidió enfundarse un llamativo traje de luces rosa y oro. Esta elección no fue casual, ya que fue precisamente la vestimenta que la pequeña escogió para él en sus anteriores corridas benéficas. Tal y como explicó el propio diestro en sus redes sociales, tras sufrir un grave percance en el hombro había decidido no volver a utilizar ese terno. Sin embargo, prometió a la hermana de la niña que se lo pondría en esta cita para sentir que la pequeña le iba a empujar a triunfar.

Cumpliendo estrictamente su palabra, el madrileño pisó el albero portando además un capote muy especial que llevaba bordado el nombre de la joven junto a un corazón negro. El momento culminante llegó cuando brindó el primer astado al cielo, besando la montera visiblemente conmovido, un gesto sincero que desató una clamorosa y cerrada ovación en los tendidos de Las Ventas.

En el callejón, demostrando su apoyo a la tauromaquia, se encontraba la infanta Elena. La hermana del rey Felipe VI, que mantiene una relación excelente con el torero desde la época en la que este fue novio de su hija Victoria Federica, desafió la amenaza de lluvia ataviada con una gabardina fucsia, botines de piel y un elegante sombrero borsalino a juego. La acompañaba su íntima amiga, Rita Allendesalazar. La infanta ha colaborado en muchos actos organizados por Caballero.

El cálido homenaje también contó con el respaldo de numerosos rostros populares del panorama social español. Entre los asistentes que quisieron acompañar a Caballero en una cita tan especial destacaron el diestro José Ortega Cano, el creador de contenido Tomás Páramo, la conocida joyera Cristina Yanes y el empresario Luis Miguel Rodríguez, alias el Chatarrero, quien acudió excelentemente acompañado a disfrutar del festejo.