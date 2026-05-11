Las imágenes del encuentro de Miguel Bosé y Bukele: "Gracias presidente por tu trabajo"

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Como era de esperar, este posicionamiento del artista ha generado un enorme revuelo en las redes sociales, acumulando en poco tiempo más de 70.000 'me gusta' y superando los 700 comentarios. La publicación se ha convertido en un campo de debate donde muchos de sus seguidores han aplaudido el gesto de Bosé por dar visibilidad internacional a la labor de Bukele. “El pueblo de El Salvador, los ciudadanos que vivieron tiempos muy oscuros, estarán muy agradecidos por tu apoyo”, le dedicaba un usuario, mientras otros aprovechaban para extrapolar la situación a la política nacional afirmando que “un Bukele es lo que necesitamos en España”.