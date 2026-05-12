Imanol Arias y Pastora Vega se convierten en abuelos tras el nacimiento del hijo de Jon Arias y Alba Ribas

La reconocida pareja de actores formada en el pasado por Imanol Arias y Pastora Vega está de enhorabuena. Su primogénito, Jon Arias, ha sido padre por primera vez junto a su actual pareja, la también actriz Alba Ribas. De esta forma, los actores se han convertido en abuelos primerizos, un hito que llena de inmensa alegría al entorno familiar.

Ha sido la propia Alba quien, a través de sus redes sociales, ha compartido la feliz noticia con sus seguidores con unas stories.

El recién nacido, un niño al que han llamado Markel, llegó al mundo hace unos días en la ciudad de Barcelona. Este nombre, de origen vasco y vinculado etimológicamente al dios romano de la guerra y la valentía, Marte, ha sido el elegido para dar la bienvenida al nuevo miembro del clan.

La llegada del bebé supone el broche de oro a la historia de amor que protagonizan sus padres. Jon y Alba cruzaron sus caminos profesionales y personales coincidiendo durante el rodaje de la serie de televisión Derecho a soñar. Desde aquel momento, han sabido mantener su relación sentimental en un discreto segundo plano, alejados del foco mediático y de la presión de los medios de comunicación.

A través de su perfil público en Instagram, la feliz madre ha querido expresar las intensas emociones vividas durante estos últimos días. "Todo esto que es la realidad pero bien podría ser un sueño", escribía Alba Ribas, visiblemente conmovida. En su mensaje, ha reflexionado sobre cómo el tiempo parece detenerse y, a la vez, avanza con más fuerza que nunca. "En una casa con un equipo que es de oro, de amor, de sustento e igualdad", publicaba la actriz.

Para Imanol Arias, este acontecimiento vital llega en un momento especialmente dulce. A sus 70 años, el veterano actor, uno de los rostros más populares del panorama nacional gracias a su inolvidable papel en la mítica ficción Cuéntame cómo pasó, suma la alegría de su primer nieto a su reciente paso por el altar. Hace escasas fechas, contraía matrimonio de forma íntima con la abogada de origen argentino Nélida Grajales, iniciando así una nueva etapa personal repleta de ilusiones y celebraciones.

Por su parte, Pastora Vega, que compartió su vida con Arias durante más de dos décadas, también recibe con gran emoción la llegada del pequeño Markel. A pesar de que emprendieron caminos separados en el terreno sentimental hace años, ambos actores mantienen un innegable vínculo familiar que ahora se ve reforzado con el nacimiento de este niño. La saga familiar continúa expandiéndose, asegurando que el arte y el talento que caracteriza a esta conocida estirpe tenga, al menos, un nuevo espectador de excepción en el hogar.