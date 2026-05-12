De Judit Mascó a Natalia Sánchez: las más elegantes de la fiesta solidaria 'People in Red'
Barcelona ha vuelto a acoger la Gala People in Red, una gala solidaria con el objetivo de recaudar fondos para impulsar la investigación clínica liderada por la Fundación para Combatir las Infecciones, dirigida por el Dr. Bonaventura Clotet.
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La pareja de actores formada por Marc Clotet y Natalia Sánchez, muy elegante con un vestido de De la Cierva y Nicolás.
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Daniel Clará, hijo de Rosa Clará, con su mujer Anne-Marie Colling
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La modelo Verónica Blume
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Alex Corretja y su mujer, la modelo Martina Klein, que lució un vestido de Teresa Helbig
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Elsa Anka, con vestido rojo de Sedka Novias
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La modelo Laura Ponte fue otra de las invitadas que apostaron por un look de Teresa Helbig
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La modelo Judith Mascó
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El Dr. Clotet con su hija, la actriz Aina Clotet con vestido de Yolan Cris
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La actriz Cristina Brondo
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La influencer Lola Lolita, con vestido de Goroff, acudió con su pareja, el piloto de motociclismo Alonso López
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La actriz Toni Acosta apostó por un vestido rojo de Liu Jo