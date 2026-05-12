El mítico reencuentro sobre los escenarios de El Último de la Fila ha dejado una imagen para la posteridad que, lamentablemente, se ha visto empañada por un incidente. Durante su segunda noche consecutiva en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, en el marco de una gira que celebra tres décadas de historia, Manolo García protagonizó un momento de pura euforia rockera que terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. El artista, que a sus 70 años mantiene una energía envidiable, decidió lanzarse en plancha hacia su público en un clásico ejercicio de crowd surfing. Sin embargo, lo que pretendía ser una comunión perfecta con sus seguidores se transformó en un aterrizaje aparatoso que desató una oleada de rumores alarmistas en las redes sociales.

A pesar de la espectacularidad de las imágenes grabadas por los asistentes, donde se apreciaba una caída accidentada, García demostró una forma física asombrosa al reincorporarse de inmediato y continuar con el espectáculo sin mayores contratiempos. No obstante, la maquinaria del rumor no tardó en ponerse en marcha, llegando a viralizarse rumores de hospitalizaciones y heridos graves entre el público. La situación escaló hasta el punto de que el propio músico recibió llamadas angustiadas de su círculo íntimo, lo que le ha obligado a romper su silencio para desmentir las informaciones que tachaban el suceso de tragedia.

Visiblemente molesto con el tratamiento que se ha dado del incidente en redes sociales, el cantante ha querido aclarar que se trató de un acto voluntario y no de un accidente fortuito. "Familia mía me ha llamado preguntándome qué me había pasado", explicaba el artista, subrayando su indignación ante las noticias que lo situaban en un centro hospitalario. De hecho, el músico se enteró de la magnitud del revuelo mientras disfrutaba de un descanso en el sur de España. "Estaba tomando algo en Sevilla y yo no tengo redes, no me había ni enterado. Me he tirado cientos de veces y me volví a tirar el jueves pasado porque me da la gana. ¿Cómo que me he caído? Primero, me he tirado. Y segundo, no me ha pasado nada. Y si me pasa, me lo he buscado yo", sentenció con firmeza, reivindicando su derecho a vivir el escenario a su manera.

La crítica de García no se detuvo ahí, ya que utilizó sus canales oficiales para cargar contra el sensacionalismo digital y el uso de nuevas tecnologías para manipular la realidad. En un comunicado directo y sin filtros, el vocalista arremetió contra quienes buscan el beneficio económico a través del clickbait y la creación de contenidos falsos. "A los que solo buscan titulares tremendistas, 'me gustas' o accesos para generar ingresos les diría claramente: ¡Iros a freír espárragos! Y a los que generan bulos o crean contenido con inteligencia artificial con mi imagen, sin mi consentimiento, simulando situaciones que no son reales y alarmando al personal, solo para conseguir accesos y notoriedad, sí que les digo directamente: ¡Iros a cagar!", manifestó con contundencia.

Más allá del incidente del salto, la gira de reunión entre Manolo García y Quimi Portet está siendo un éxito rotundo que confirma que la química entre ambos sigue intacta tras treinta años de separación profesional. Portet ha descrito esta vuelta como una experiencia profundamente conmovedora, señalando que "vernos juntos, con toda la banda, tocando aquellos temas, te toca emocionalmente de una manera profunda. Y luego, porque es importante para la gente y lo notamos desde el primer tema". Esta sintonía es compartida por García, quien siente que el tiempo no ha pasado para el grupo. Según el cantante, la dinámica interna es la misma de siempre, basada en la veteranía y el humor. "Nos reímos igual. Las mismas bromas, bueno, más selectas, porque para algo ya tenemos una veteranía. Creo que sí, y no solo Quimi y yo, sino toda la banda. Esto es familia, hay una complicidad absoluta. Es volver a casa", confesó sobre este esperado regreso.

Con el susto ya superado y las explicaciones dadas, la banda se prepara para seguir recorriendo la geografía española. La próxima cita marcada en el calendario será el 16 de mayo en Roquetas de Mar, para después continuar por ciudades como Madrid, Bilbao, Sevilla y Valencia. Lo que queda claro es que, a pesar de los riesgos del crowd surfing y de que la audiencia a veces no responda como se espera ante un cantante volador, el espíritu rebelde de El Último de la Fila sigue más vivo que nunca, ajeno a los bulos y centrado exclusivamente en la música y el contacto directo con sus fieles seguidores.