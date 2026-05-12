Paz Padilla se prepara para la boda de su hija Anna Ferrer: "Me ha salido pija"

La cuenta atrás ya está en marcha para una de las bodas más esperadas en el terreno influencer del próximo septiembre. Anna Ferrer y Mario Cristóbal se darán el "sí quiero" en la costa de Cádiz, con el Atlántico como telón de fondo, todo apunta a una celebración con sabor familiar y ese equilibrio entre tradición y modernidad que define a la novia. Mientras ella lo tiene todo bajo control, según ha adelantado, dos looks pensados al milímetro, uno para la ceremonia y otro para la fiesta, su madre, Paz Padilla, vive el proceso entre la emoción y el humor que la caracteriza.

A menos de cuatro meses del gran día, la presentadora reconoce que aún tiene pendiente su estilismo. "todavía no tengo vestido". Y, lejos de dramatizar, lo convierte en anécdota: "¿Y si engordo? ¿Y si adelgazo? Si hombre sí. Eso sí, quiero ir elegante y sencilla. Quiero que mi hija se sienta bien" explicaba ante los medios en el último evento organizado por El Español con motivo de San Isidro. El diseño correrá a cargo de un diseñador elegido por la propia Anna, un detalle que Paz de momento guarda en secreto.

Porque si algo tiene claro es que la protagonista absoluta será la novia. "Está muy guapa. Yo le digo, 'es que eres perfecta. Es que es la Barbie. Mi sueño era la Barbie de cuando era chica y mi hija es la Barbie. La Barbie novia", comenta entre risas, dejando ver ese orgullo de madre que siempre ha defendido. Y añade, fiel a su estilo: "Yo no decido nada. Lo consulta conmigo, lo mira y todo me parece bien. Es que ella ha nacido elegante. Mira que yo de chica me tiraba en el parque y decía, cojo las colillas, venga a meter los mojones de perro, y ella no. Me ha salido pija".

Sobre la boda, más allá de vestidos, Paz se queda con lo esencial. "como yo no lo pago no sé ni cuántos invitados lleva", bromea, antes de ponerse seria: "va a ser una boda maravillosa porque van a estar todos los que ella quiere y los que yo quiero, porque yo soy amiga de todos sus amigos. Y ella igual. Es que es muy guay cuando compartimos tanto".

En medio de los preparativos, la gaditana también atraviesa un momento vital que define con honestidad: "Estoy en un momento bonito de mi vida. Con mis heridas, mis cicatrices, pero como he aprendido a valorar tanto lo importante, cosas como esta para mí es un chute de oxígeno y soy feliz porque sé que la felicidad no depende de lo que sucede, sino de cómo la gestiona y soy feliz".