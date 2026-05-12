La tensión entre Jessica Bueno e Isa Pantoja ha alcanzado un nuevo máximo tras las recientes declaraciones de la modelo en el programa El Tiempo Justo. La madre del primer hijo de Kiko Rivera ha decidido romper su silencio para responder a las exigencias de la que fuera su cuñada, quien en su última intervención en ¡De Viernes! manifestó su dolor ante la falta de posicionamiento de Jessica sobre los oscuros episodios vividos en Cantora. La modelo, visiblemente firme, ha querido poner distancia con el pasado asegurando que "no se me puede responsabilizar a mí de algo de hace tantos años" y recordando que, en aquel entonces, ella también "era una niña" que carecía de voz propia dentro del clan.

Durante su intervención televisiva este lunes, Jessica Bueno ha invitado a Isa Pantoja a realizar un ejercicio de memoria y empatía, subrayando que su situación personal en aquella época era extremadamente vulnerable. "Los responsables son los que son. No podía alzar la voz. No puede esperar eso porque no me puedo responsabilizar de ese día porque ella sabe perfectamente cuál era mi situación", ha confesado la modelo, haciendo alusión al entorno opresivo en el que se encontraba como pareja de Kiko Rivera.

Bueno ha insistido en que, mientras Isa sufría sus propios traumas, ella lidiaba con un agrio divorcio y una presión mediática asfixiante: "A mí nadie me apoyó y se me estaba juzgando. Y tampoco sentí ningún tipo de apoyo".

El distanciamiento entre ambas parece ser definitivo, especialmente tras las revelaciones de Jessica sobre la nula relación que han mantenido durante la última década. La modelo ha reprochado a Isa su falta de interés familiar, sentenciando que "ni me ha preguntado por mi hijo ni se ha interesado por mi vida". Esta desconexión total es, para Jessica, la razón principal por la que no entiende que ahora se le exijan responsabilidades emocionales por eventos como el polémico episodio de la manguera o la visita al ginecólogo, temas que prefiere evitar para preservar el bienestar de su hijo Francisco.

Por su parte, el reciente cara a cara en el plató de ¡De Viernes! dejó en evidencia que las heridas siguen abiertas. Aunque Isa Pantoja matizó que no culpa directamente a Jessica de lo ocurrido, sí admitió que le duele que la modelo afirme no recordar ciertos hechos traumáticos, concretamente uno de ellos: el famoso incidente de la manguera. "Eso me duele porque también hay responsabilidad emocional", reiteró la hija de la tonadillera, señalando que esperaba un apoyo de mujer a mujer en el presente.

Ante esto, Jessica Bueno ha zanjado la polémica defendiendo su derecho a la prudencia y explicando que "lo que quería era ser prudente y no meterme en una historia que no me correspondía", negándose a ser el centro de una batalla familiar que, a su juicio, ya no le pertenece.