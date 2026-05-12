El torero Andrés Roca Rey ha vuelto a demostrar la importancia que otorga a su círculo íntimo tras la grave cogida sufrida recientemente en la Maestranza. En plena etapa de recuperación, el diestro ha reaparecido públicamente para asistir a un evento familiar que no solo subraya su estrecho vínculo con el matrimonio formado por María García de Jaime y Tomás Páramo, sino que también afianza su relación con Tana Rivera.

Esta actitud da sentido a las reflexiones que el propio matador compartió hace unos meses, cuando afirmaba que "los amigos, los de verdad, son esos que se quedan en los silencios, no solo en las celebraciones. El amor, la familia y los amigos son lo que te devuelve a tierra firme".

La cita tuvo lugar en Madrid, concretamente en la ermita de Nuestra Señora de la Paz, con motivo de la primera comunión de Tomás, el hijo mayor de los conocidos influencers. Tras una ceremonia religiosa definida por los padres como "sencilla, pero llena de mensajes para guardarse en el corazón", la celebración se trasladó a un entorno natural donde, a pesar de la lluvia intermitente, el grupo pudo disfrutar de una jornada de convivencia. Roca Rey se convirtió en uno de los protagonistas espontáneos de la tarde al observar con una sonrisa cómo Federico, el hijo pequeño de sus anfitriones de apenas tres años, jugaba a ser torero con un minicapote y botas de agua. El momento se puede apreciar en una de las fotografías compartidas por el padre de la criatura en redes sociales.

Tana, pilar fundamental en su vida

Acompañando al diestro en todo momento se encontraba Tana Rivera, quien se ha erigido en un apoyo fundamental para él tras el percance sufrido en la Feria de Abril. La joven, que siempre ha reivindicado sus raíces afirmando que "los toros me corren por las venas", comprende a la perfección la exigencia y los riesgos de la profesión de Roca Rey al ser descendiente de una de las estirpes taurinas más importantes de España. Aunque ambos compartían grupo de amigos desde hace tiempo, este último tramo de la primavera parece haber consolidado su relación, mostrándose juntos y naturales en un evento de marcado carácter familiar.

La amistad entre el torero peruano y la familia Páramo-García de Jaime nació a través de Victoria de Marichalar y se ha transformado con los años en un vínculo casi de hermandad. Los anfitriones, que describieron la comunión de su hijo como "un día emocionante de principio a fin. Un día lleno de nervios, nostalgia, incredulidad y también algunas lágrimas", consideran a Roca Rey como un miembro más de su hogar. La relación es tan cercana que el diestro fue de los primeros en saber que iban a ser padres y suele visitarlos con asiduidad en Madrid, del mismo modo que ellos viajan a Sevilla o incluso a Perú para acompañarle.