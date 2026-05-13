Bonnie Tyler continúa "gravemente enferma, aunque estable" en el hospital

La conocida cantante británica Bonnie Tyler, nacida en 1951, se encuentra ingresada en un centro médico de la ciudad portuguesa de Faro. Según ha transmitido su equipo de representantes a través de un comunicado oficial publicado este martes, la artista continúa "gravemente enferma, aunque estable". La familia ha expresado su profundo malestar por las informaciones publicadas recientemente en diversos medios de comunicación, a los que acusan de difundir rumores falsos y sensacionalistas acerca de su verdadero estado de salud.

El entorno de la vocalista galesa, cuyo nombre real es Gaynor Hopkins, ha querido atajar de este modo las especulaciones surgidas durante las últimas horas. Tyler, de 74 años de edad, tuvo que ser internada la semana pasada en un hospital del sur de Portugal escasos días después de haberse sometido a una cirugía intestinal. Tras conocerse la noticia de su ingreso, la prensa local lusa llegó a asegurar que la intérprete se encontraba en un coma inducido debido a complicaciones posoperatorias.

Además, durante los últimos días habían circulado otras informaciones alarmantes, como la posibilidad de que hubiera sufrido un paro cardíaco. Estas versiones, que citaban de forma anónima a un supuesto amigo de la artista, han sido tajantemente desmentidas por el equipo de la cantante, que ha dejado muy claro que ellos constituyen la única fuente oficial autorizada para informar sobre su evolución médica. Frente a este panorama mediático, han querido subrayar que los facultativos que la atienden siguen confiando en que se recuperará por completo.

El comunicado, emitido con el objetivo de tranquilizar a sus seguidores, hace un llamamiento expreso a la prudencia. "Cuando haya más noticias sobre el estado de Bonnie, emitiremos otro comunicado, pero pedimos a los medios de comunicación que dejen de especular o publicar rumores descabellados, que solo sirven para perturbar a su familia, amigos y muchos admiradores, y solicitamos nuevamente privacidad y decencia en este momento difícil", reza el texto publicado en su página web. De este modo, instan a respetar el derecho a la intimidad tanto de la artista como de sus allegados.

Bonnie Tyler se erigió como una de las voces más inconfundibles del panorama musical internacional gracias a su particular timbre rasgado. Alcanzó la fama mundial a finales de la década de los setenta con temas que rápidamente escalaron en las listas de ventas como It's a Heartache. Sin embargo, su consagración definitiva y el estrellato absoluto llegaron en los años ochenta de la mano de éxitos atemporales, siendo Total Eclipse of the Heart, publicada en 1983, su canción más icónica y uno de los mayores himnos de la historia de la música contemporánea.