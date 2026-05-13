Irene Rosales responde al ataque de Kiko Rivera contra su familia: "No le voy a permitir ni una"

El enfrentamiento público entre Kiko Rivera e Irene Rosales suma un nuevo y tenso capítulo tras el reciente cruce de declaraciones sobre sus respectivos entornos. La controversia se originó cuando Irene describió al clan Pantoja como una unidad "desestructurada", un calificativo que provocó la inmediata y tajante respuesta de Kiko. Este último no dudó en lanzar un dardo directo hacia los parientes de su expareja, afirmando: "Como me ponga yo a hablar de familia, me quedo solo".

Estas palabras han generado un profundo malestar en la colaboradora, quien ha aprovechado su intervención en el programa El Tiempo Justo para contestar con contundencia. "Sola me quedé yo, pero más arropada estoy hoy", ha comenzado argumentando para dejar clara su postura. Según su versión, en ningún momento ha menospreciado a sus seres queridos ni les ha faltado al respeto, aclarando que sus comentarios previos en los platós sobre los Pantoja se limitaban a confirmar o desmentir informaciones que habían salido de la propia boca de su exmarido.

De manera visiblemente afectada, la andaluza ha revelado detalles inéditos sobre los meses posteriores a la ruptura sentimental. Según ha explicado, llegó a pedir a los suyos que no dejaran de lado a Kiko, prefiriendo incluso mantener cierta distancia ella misma para favorecer ese vínculo. "Mi familia siempre ha estado para él, le han ayudado con las niñas, con las citas médicas, y hasta mi hermano pequeño ha ido a su casa nueva a cenar con él. No sé qué quiere", ha manifestado con evidente incomprensión ante la actitud del hijo de Isabel Pantoja.

Asimismo, ha señalado que fue Kiko Rivera quien tomó la determinación de cortar toda comunicación de forma abrupta. Esta decisión contrasta con los mensajes que, según la televisiva, él mismo enviaba durante la pasada Navidad a sus excuñados, recordándoles que seguían siendo su núcleo más cercano, justo antes de iniciar su actual romance con Lola García. Ante los recientes ataques, la colaboradora ha sido inflexible: "No le voy a permitir ni una", advirtiendo que frenará cualquier insinuación malintencionada sobre los Rosales.

Para reforzar sus argumentos, ha subrayado el respaldo incondicional que siempre recibieron. "Han sido quienes nos han apoyado con los niños y como pareja. Si tiene que hablar de su familia, le puedo dar una semana entera y minutos de todo lo que ha hecho mi familia por nosotros", ha destacado. En este sentido, ha recordado que la ayuda de su madre fue fundamental para que ambos pudieran participar en un conocido reality de televisión, sumado al constante aliento de sus cuatro hermanos a lo largo del tiempo.

Finalmente, ha reconocido que la ruptura total de las relaciones ha sido una decisión unilateral de su expareja. Pese a las dificultades, ha confesado que habría preferido mantener un trato cordial por el bien común, admitiendo que durante su matrimonio tuvo que callar y soportar muchas situaciones complejas a nivel interno. "No se le puede ocurrir nada, mi familia ha sido ejemplar", ha concluido, cerrando así la puerta a futuras descalificaciones infundadas.