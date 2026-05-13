La crónica social madrileña ya ha marcado en rojo una fecha clave en el calendario de este verano: el próximo 10 de julio de 2026. Ese día, Madrid se vestirá de gala para acoger el enlace matrimonial entre la periodista Patricia Cerezo y el empresario Kiko Gámez. Más allá del compromiso de la pareja, el evento ha generado una expectación mediática sin precedentes debido a la confirmación indirecta de dos invitados de excepción que prometen acaparar todas las miradas: Paloma Cuevas y Luis Miguel. Según recoge el medio El Debate, la diseñadora y el cantante mexicano reaparecerán juntos en la capital para arropar a una de las mejores amigas de Cuevas, consolidando así su presencia en los eventos más exclusivos del panorama nacional.

La relación entre Paloma Cuevas y Patricia Cerezo es, en palabras de la propia diseñadora, un vínculo inquebrantable que ha superado el paso de las décadas. Cuevas siempre ha mostrado públicamente su admiración por la periodista, dedicándole mensajes cargados de afecto como el que trascendió recientemente: "Mil felicidades, querida Paty, eres tan bella por dentro como por fuera. Por seguir celebrando la vida a tu lado siempre". Esta profunda sintonía convierte la asistencia de la pareja en el gran atractivo de una jornada que reunirá a la alta sociedad madrileña.

En el caso del Sol de México, su presencia es más que probable debido a que, a día de hoy, mantiene su agenda de conciertos totalmente despejada para el mes de julio, lo que le permitiría acompañar a Paloma sin contratiempos profesionales.

"Celebración de la vida y del amor"

La ceremonia, tal y como ha detallado la novia, se alejará de la solemnidad eclesiástica para abrazar un espíritu de libertad y alegría. Tras haber estado casada durante veinticinco años con el presentador Ramón García, Patricia Cerezo ha optado en esta ocasión por un enlace civil que define como una "celebración de la vida y del amor". Se espera una fiesta íntima, de carácter algo informal y alejada de protocolos rígidos, diseñada expresamente para el disfrute de los amigos más cercanos. Entre la lista de invitados confirmados figuran nombres tan conocidos como Nuria Roca y Cristina Yanes, quienes han sido testigos del crecimiento de la relación entre Patricia y Kiko desde que se conocieron en la primavera de 2021.

En lo que respecta a los detalles nupciales, la organización avanza a ritmo constante. Patricia Cerezo ya tiene prácticamente cerrado el diseño de su vestido tras varias visitas al taller, y no se descarta que opte por un segundo estilismo más funcional para la fiesta posterior. Sin embargo, el peso emocional de la jornada recaerá en la familia. El hermano de la novia, José Luis Cerezo, ejercerá de padrino, un papel cargado de simbolismo tras el fallecimiento de su padre en 2018. Asimismo, las hijas de la periodista, Natalia y Verónica, desempeñarán funciones especiales durante un rito en el que se prevén discursos emotivos que pondrán en valor la excelente relación de respeto y cariño que la comunicadora mantiene con su entorno, incluido su exmarido.

Una vez concluyan las celebraciones en Madrid, los recién casados iniciarán una nueva etapa que incluirá una luna de miel exótica y lejana. Aunque el viaje deberá posponerse unas semanas debido a los compromisos laborales de Patricia durante el mes de julio, la pareja tiene previsto disfrutar de un destino paradisíaco donde descansar tras meses de preparativos. Esta boda no solo supone el inicio de un matrimonio consolidado en la discreción, sino que servirá de escenario para confirmar, una vez más, la solidez de la relación entre Paloma Cuevas y Luis Miguel.