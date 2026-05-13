Un libro asegura que Brigitte abofeteó a Emmanuel Macron por sus mensajes explícitos con una actriz

En mayo de 2025, Brigitte y Emmanuel Macron protagonizaron una fuerte polémica durante su viaje a Hanói, Vietnam, después de que las cámaras captaran una pelea física del matrimonio en el avión. Aquella escena generó una oleada de especulaciones que, un año después, continúa dando que hablar en Francia. Las cámaras presentes en la pista grabaron el momento en que la primera dama dio un bofetón al presidente francés justo antes de descender del avión oficial, un gesto que muchos interpretaron como una muestra de tensión entre ambos.

En aquel momento, el entorno del Elíseo negó cualquier conflicto. Aunque en un primer momento circularon versiones que apuntaban a una posible manipulación del vídeo mediante inteligencia artificial, la Presidencia francesa terminó restando importancia a las imágenes y aseguró que se trataba de una escena de complicidad habitual en la pareja. "Era un momento de relajación antes del inicio del viaje oficial", señalaron entonces fuentes cercanas al mandatario.

La polémica ha resurgido ahora tras la publicación del libro Una pareja casi perfecta, del periodista Florian Tardif, reportero de Paris Match. En la obra, publicada este miércoles, el autor sostiene que el episodio ocurrido en el avión presidencial habría estado precedido por una fuerte discusión entre Emmanuel Macron y su esposa relacionada con la actriz iraní Golshifteh Farahani.

Según Tardif, fuentes próximas al entorno presidencial le aseguraron que el jefe del Estado mantuvo durante varios meses una relación "platónica" con la intérprete y que entre ambos existieron intercambios de mensajes de carácter personal. El periodista afirmó en declaraciones a RTL que algunos de esos mensajes incluían comentarios considerados "explícitos", como elogios sobre el aspecto físico de la actriz.

De acuerdo con la versión recogida en el libro, la discusión entre el matrimonio presidencial se habría producido después de que Brigitte Macron viera uno de esos mensajes en el teléfono móvil del presidente durante el vuelo hacia Vietnam. El incidente, según el autor, derivó en la escena captada por las cámaras a pie de pista.

La bofetada de Brigitte a Emmanuel Macron antes de aterrizar en Vietnam pic.twitter.com/3X8NQGCN9O — Libertad Digital (@libertaddigital) May 26, 2025

El entorno de la primera dama ha negado inmediatamente estas informaciones en declaraciones al diario Le Parisien. Fuentes cercanas a Brigitte Macron rechazaron cualquier relación entre el episodio y la actriz iraní y subrayaron que la esposa del presidente "nunca revisa el teléfono móvil de su marido".

Por su parte, Emmanuel Macron ya había desmentido públicamente cualquier crisis matrimonial cuando las imágenes se hicieron virales en 2025. "Mi esposa y yo simplemente estábamos bromeando, como hacemos a menudo", aseguró entonces el mandatario francés, quien pidió poner fin a las interpretaciones sobre una supuesta disputa doméstica.