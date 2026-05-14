Muere Tania Doris, la vedette del Paralelo de Barcelona, a los 74 años

Dolores Cano Barón, más conocida como Tania Doris, fue la reina del Paralelo, toda una referencia del género de la revista. Nacida en Valencia en el año 1952, fue una de las últimas artistas que representaron ese espectáculo en España.

Su vida siempre estuvo unida al empresario Matías Colsada desde el año 1969 hasta el 2000, fecha del fallecimiento del empresario. El Teatro Apolo de la Ciudad Condal se convirtió en su santuario, donde a diario llenaba en todas sus representaciones.

Federico Jiménez Losantos siempre comenta que la artista bajaba al patio de butacas y se sentaba en las piernas de un espectador acompañado de su mujer, se sacaba un peine y en tono picante le decía: "Péiname, nene, que te conviene". Su último espectáculo fue en el año 1993, Taxi, y una vez finalizado se retiró.

Tania tan solo hizo una película que tuvo un gran éxito en 1983, Las alegres chicas de Colsada, dirigida por Rafael Gil y con guion de Fernando Vizcaíno Casas. Sin lugar a dudas, fue una de las grandes en su género. Trabajó con grandes actores como Tony Leblanc, Quique Camoiras, Pedrito Peña o Luis Cuenca, entre otros. La capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio de Les Corts en Barcelona este jueves, 14 de mayo, hasta mañana, día 15, a las 9:00 horas.