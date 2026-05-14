David Bisbal se rompe al recordar a su padre en 'El Hormiguero': "Aparece en mi mente cada mañana"

David Bisbal ha sido el último invitado en El Hormiguero con motivo de la inminente celebración de sus veinticinco años de carrera musical, un hito que conmemorará con el lanzamiento de su nuevo trabajo de estudio titulado Eternos. Este álbum, cuya publicación está prevista para el próximo mes de octubre, es un disco de versiones concebido para rendir un sincero homenaje a varios de los artistas más icónicos de la historia. Como adelanto, el artista ya ha desvelado el primer sencillo, una reinterpretación del clásico "Vivir así es morir de amor", del recordado Camilo Sesto.

Antes de embarcarse en una ambiciosa gira por América durante los meses de otoño, el almeriense tiene por delante un verano cargado de compromisos en España. Bisbal recorrerá la geografía nacional participando en una extensa gira de festivales, donde compartirá cartel con otros compañeros de profesión y ofrecerá recitales de setenta minutos en los que repasará los grandes éxitos de su dilatada trayectoria.

Además de la música, el intérprete ha revelado a Pablo Motos que compaginará estas actuaciones con la grabación de un formato televisivo en Colombia. "Va a ser muy fuerte. Cuando la gente lo sepa, va a alucinar. Cada semana, durante nueve semanas, voy a tener que viajar entre España y Colombia. Espero que me ayude Dios y que los ritmos circadianos me acompañen", ha expresado. En este sentido, ha confesado que la mayor dificultad será sobrellevar el tiempo alejado de sus seres queridos.

"Cuando recibí esta propuesta estaba muy feliz, pero a la vez muy triste. Hablé con mi esposa, con Rosanita, y le dije que me parecía una gran oportunidad, pero que estaba triste porque son las vacaciones de los niños. Pero somos un equipo y logramos encajar las piezas a la perfección para que el trabajo siga su curso y no perderme la vida familiar", ha relatado. Asimismo, ha querido destacar el apoyo incondicional de Rosanna Zanetti, fundamental para equilibrar su agenda profesional con la atención a sus pequeños Matteo y Bianca.

El momento más conmovedor de la velada se produjo al abordar la reciente pérdida de su padre, José Bisbal, quien falleció el pasado 10 de febrero tras una larga batalla contra el alzhéimer. A preguntas del presentador sobre el recuerdo que conserva de su progenitor, el cantante se mostró visiblemente emocionado: "Es muy difícil quedarse con un momento de felicidad porque mi padre siempre estaba sonriendo. Todo el mundo lo quería. Era un hombre buenísimo y toda la gente lo paraba por la calle, porque fue boxeador profesional durante dieciocho años. Lo recuerdo siempre cantando y sonriendo. Ha habido tantos momentos graciosos y eternos que jamás voy a ponerme triste o cabreado con algún recuerdo de mi padre; todos eran positivos".

Con la voz quebrada y al borde de las lágrimas, Bisbal reconoció el profundo impacto de su ausencia. "Lo más fuerte de todo es que yo me acordaba de él todas las semanas, pero no todos los días. Desde que se fue, aparece en mi corazón y en mi mente todas las mañanas. Esa sensación de que están contigo es muy fuerte y es real", admitió.

La dolorosa confesión encontró eco en el comunicador valenciano, quien quiso sincerarse sobre su propia experiencia vital. Así, le transmitió cómo gestiona ese vacío: "Desde que fallecieron tengo mi fuerza y la de mi padre, y mi sonrisa y la de mi madre. Me gusta recordarles en momentos alegres porque me ayuda mucho a saber cómo eran". "A mí también me pasa", replicó el invitado instantes antes de fundirse en un emotivo abrazo con su entrevistador, cerrando así una de las entrevistas más humanas del formato.