El futbolista Lucas Torreira, agredido en Estambul por un acosador obsesionado con su expareja

El centrocampista internacional uruguayo Lucas Torreira, conocido en España por militar en el Atlético de Madrid y ser campeón de liga, ha sido víctima de un desagradable y violento episodio durante su estancia en Turquía. El jugador, que actualmente defiende los colores del Galatasaray, fue agredido en un centro comercial de la ciudad de Estambul por un individuo que llevaba meses acosando a su entorno personal y sentimental.

El incidente tuvo lugar esta misma semana, cuando el agresor, un ciudadano turco de 32 años de edad que ha sido identificado por las autoridades locales, se abalanzó sobre el futbolista sin mediar provocación ni palabra alguna. En ese instante, le propinó un puñetazo en la cara que sorprendió por completo al deportista sudamericano. Acto seguido, el atacante intentó abandonar rápidamente la escena de los hechos huyendo a bordo de un taxi, aunque la rápida intervención de las fuerzas de seguridad permitió que fuera detenido a los pocos minutos.

😳🇺🇾🇹🇷 Lucas Torreira fue GOLPEADO por un hombre que está OBSESIONADO con su mujer, en Turquía. El agresor incluso tenía una ORDEN DE ALEJAMIENTO y fue llevado a PRISIÓN. ⛔️ pic.twitter.com/xcHAuAXgeA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 13, 2026

Tras ser puesto a disposición de la Justicia, el individuo ha pasado a prisión preventiva acusado formalmente de un delito de lesiones. Durante los interrogatorios policiales, el hombre no tuvo reparos en confesar que albergaba un profundo "odio" hacia Torreira. Las investigaciones han revelado que el detonante de esta animadversión radica en que el asaltante estaba obsesionado con la expareja del jugador, la conocida actriz turca Devrim Özkan, según ha detallado en sus páginas el diario local Milliyet.

La fijación del detenido no se limitaba únicamente a la antigua relación del centrocampista, sino que se había trasladado también a su actual pareja. En la actualidad, el exjugador rojiblanco mantiene una relación sentimental con una joven que trabaja en el equipo de comunicación del propio Galatasaray. El acoso hacia ella llegó a tal extremo que, de acuerdo con la información aportada por el medio digital GZT, ya existía en vigor una orden de alejamiento de 45 días dictada por un juez para proteger la integridad de esta profesional de la entidad deportiva.

El historial delictivo y las amenazas previas del agresor dibujan un escenario enormemente preocupante. A través de diferentes redes sociales, este sujeto había difundido multitud de mensajes en los que fantaseaba con matar al jugador y hacer daño a todo su círculo más cercano. En dichos escritos, que ahora forman parte de la investigación judicial, el acosador aseguraba tener "derecho a matar" al futbolista charrúa, alardeaba de que iba a ahorrar dinero con el siniestro objetivo de pagar a un sicario e, incluso, amenazaba con "envenenar a los perros" de la citada actriz Devrim Özkan.

Este turbio suceso empaña un momento de gran éxito deportivo para Torreira, que llegó en el año 2022 a la disciplina del Galatasaray y se ha convertido en una pieza importante del equipo. De hecho, el club estambulita se acaba de proclamar campeón de la Superliga turca este pasado fin de semana, consolidándose como la entidad más laureada del país otomano. El mediocentro, como exjugador del Atlético de Madrid y del Arsenal, trata ahora de recuperar la normalidad tras este ataque que evidencia los peligros del acoso hacia figuras de relevancia pública.