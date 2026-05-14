La consolidación de Victoria Federica de Marichalar y Borbón como una figura de relevancia pública ha trascendido definitivamente su origen dinástico. A sus 24 años, la nieta del rey Juan Carlos I ha logrado forjar una carrera sólida en el competitivo universo de las redes sociales, convirtiéndose en uno de los rostros más demandados por las marcas de lujo, moda y cosmética para sus convocatorias exclusivas.

Pese a las reticencias iniciales de sus progenitores respecto a su exposición mediática, la joven ha sabido profesionalizar su faceta de influencer, una actividad que, según cuenta ABC, le permite disfrutar de un nivel de vida acorde a su posición y éxito profesional. El mejor exponente de este estatus es, sin duda, su residencia habitual en la capital de España. Lejos de optar por la periferia o por la cercanía inmediata al domicilio de su padre, Jaime de Marichalar, Victoria Federica ha fijado su hogar en un enclave privilegiado del centro de Madrid, en una propiedad que destaca tanto por sus dimensiones como por su exclusividad.

Se trata de un inmueble que alcanza los 500 metros cuadrados de superficie, una extensión inusual para el corazón de la urbe. Según detalla el citado medio, la vivienda es un piso bajo que cuenta con el valor añadido de un jardín privado y una piscina de uso exclusivo, un detalle fundamental para la joven dada su afición por el medio acuático. La distribución interna del piso está diseñada para maximizar el confort y la funcionalidad, albergando cinco dormitorios, cuatro cuartos de baño, una cocina equipada con isla central y electrodomésticos de última generación, así como múltiples salones de gran amplitud y áreas destinadas al servicio. La privacidad, una de las mayores preocupaciones de la hija de la infanta Elena, queda garantizada mediante un servicio de portería física y garaje privado en el mismo edificio.

Aunque no han trascendido reportajes fotográficos oficiales del interior, las redes sociales de la propia Victoria Federica han servido como ventana indiscreta para conocer algunos detalles de su decoración. En sus publicaciones de Instagram se percibe un estilo equilibrado que fusiona elementos clásicos con una estética moderna, apostando por mobiliario funcional y una paleta de colores sobria que aporta serenidad a las estancias. El salón principal se erige como el corazón de la vivienda; es un espacio polivalente inundado de luz natural gracias a sus generosos ventanales, ideal para el descanso personal más que para grandes eventos sociales, ya que la joven no suele ejercer de anfitriona con frecuencia.

Más allá del lujo arquitectónico, la vivienda posee un profundo calado histórico y sentimental, pues este inmueble fue en su origen un obsequio del rey Juan Carlos I a la infanta Elena. Lo que en su día funcionó como refugio familiar se ha transformado hoy en la espectacular residencia de Victoria Federica. El valor de mercado de esta propiedad no ha dejado de revalorizarse con el paso del tiempo, estimándose actualmente en una cifra que ronda los 8 millones de euros, una cantidad que sigue al alza debido a su ubicación estratégica y sus características singulares.