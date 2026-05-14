La confesión de María del Monte sobre su boda con Inmaculada Casal y su hartazgo por Pantoja

María del Monte ha sido la protagonista de la última entrega del espacio La Noche de Aimar. La cantante ofreció una de sus entrevistas más íntimas, abordando aspectos de su vida privada con una gran franqueza. A lo largo de la conversación, detalló su vínculo sentimental con su mujer, Inmaculada Casal, y dejó clara su postura respecto a personas de su pasado, demostrando que no tiene reparos en hablar de sus sentimientos cuando el entorno le resulta propicio.

María hizo una radiografía de su propio carácter, reconociendo que no siempre es una persona sencilla de tratar. En sus propias palabras, se definió como alguien "difícilmente fácil", argumentando que quien sabe entenderla puede lograr que se deje llevar sin mayores complicaciones. Sin embargo, trazó una línea roja muy clara frente a las imposiciones sin sentido: "Si tratas de imponerme sin razonamiento, no soy negociable", sentenció, dejando patente la firmeza de sus convicciones.

Como era de esperar, gran parte de la entrevista giró en torno a la persona que mejor ha sabido comprender esa compleja forma de ser: Inmaculada Casal. Tras más de dos décadas de discreta convivencia, ambas oficializaron su compromiso en octubre de 2022. La artista relató cómo se fraguó su historia de amor, que tuvo sus raíces en la etapa escolar. Aunque sus caminos se separaron durante un tiempo, el destino volvió a unirlas a los veinte años. "Ahí se cruzaron nuestras miradas. Y como te miren bien... Ahí no hay nada que rascar", recordó con evidente emoción.

En este sentido, la cantante reflexionó sobre las demostraciones de afecto, confesando que no es partidaria de verbalizar el cariño de forma constante. Para ella, pronunciar un "te quiero" carece de valor si no va acompañado de hechos que lo respalden. Prefiere demostrar su amor en el día a día, prestando atención a los detalles y buscando siempre el bienestar de su compañera de vida. Esta filosofía es la que ha cimentado un cuarto de siglo de estabilidad sentimental.

Respecto a su decisión de contraer matrimonio meses después de pronunciar el pregón del Orgullo Gay de Sevilla, confesó que surgió casi como una anécdota tras una pequeña discusión de pareja. "Dijimos, 'no nos peleamos más, nos casamos'", explicó con naturalidad. Además, aprovechó la ocasión para rechazar tajantemente el concepto de haber estado oculta. "Lo del armario lo detesto. Yo no he estado en un armario en mi vida. Mi vida, mi círculo, mis amigos, todo el mundo conoce mi vida", reivindicó, defendiendo su derecho innegociable a la privacidad.

Finalmente, el presentador no dejó pasar la oportunidad de preguntarle por el interés mediático que suscita su antigua amistad con Isabel Pantoja. Su relación se rompió a principios de la década de los dos mil y, desde entonces, el distanciamiento ha sido absoluto. La artista reconoció su incomprensión ante la insistencia de los medios: "Es algo que no entiendo, que me pregunten por ella", admitió. Aunque admitió que los continuos interrogantes resultan agotadores después de tantos años, optó por mantener su habitual prudencia y reiteró que prefiere no contestar para no alimentar polémicas innecesarias.