La infanta Elena, Rodrigo Rato, el 'Chatarrero'... los famosos abarrotan Las Ventas por San Isidro
La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid volvió a abrir sus puertas este jueves 14 de mayo para acoger una nueva cita de la temporada taurina en el marco de la Feria de San Isidro.
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Más de 23.000 personas acudieron a ver a Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda en una jornada que colgó el cartel de ‘no hay billetes’.
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La infanta Elena, una gran aficionada a la tauromaquia.
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Luis Miguel Rodríguez, ‘el Chatarrero’, siempre disfruta de la compañía femenina en el ruedo.
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El que fuera Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato.
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Juan Montes, novio de la presentadora Sonsoles Ónega, fumándose un puro.
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Enrique Ponce, que esta misma mañana ha presentado su biografía, titulada ‘Punto final’, sin la compañía de Ana Soria.
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Adolfo Suárez Illana posando con un divertido José Ortega Cano.
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El exfutbolista internacional y entrenador español, Míchel González.