Omar Montes se ríe de la prensa en pleno revuelo por el embarazo de Rocío Muñoz

Ha fallecido la vedette Tania Doris a los 74 años de edad tras una carrera dedicada al mundo de la revista.

Omar Montes vacila a los periodistas mientras lava su imagen intentando demostrar que está unido a su pareja, Lola Romero, tras el revuelo de las declaraciones de Rocío Muñoz Martín, que ha asegurado estar embarazada de un hijo del artista.

De momento el cantante se ha dejado ver de la mano de Lola Romero, pareja actual y madre de su hijo, compartiendo mesa con su familia en un restaurante de Parla. Salió a la calle bromeando mientras intentaba esquivar el asunto de Rocío. "Tenemos un problema muy grave porque el otro día mi madre llegó a casa y nos ha contado lo que esperábamos, hablando claro: se ha quedado embarazada del padre de Lamine Yamal", comentó. "Me gusta el padre, que lo veo una bellísima persona. Lo único que no me gusta es que se llevara a mi madre a Barcelona. ¿Quién me va a hacer ahora a mí la cama y mis cosas?". Después fue la madre de Omar la que ha "confirmado" la noticia, riéndose de los reporteros que estaban haciendo su trabajo.

Rocío Muñoz aparecerá mañana en el programa ¡De Viernes! sin haber esperado a tener al niño en brazos para reivindicar sus derechos. ¿Para qué ha ido a la prensa? ¿O es que le han dicho lo que había que hacer?

Recordemos que se conocieron cuando él acudió a su clínica, y que Omar tomó la iniciativa a la hora de besarse. Su primer encuentro íntimo, según Rocío Muñoz, fue en octubre de 2024. Omar fue padre justo un año más tarde. Lola, por su parte, ha comentado: "Yo no me he metido en ninguna relación consolidada en la que haya amor". Por su parte, Rocío dijo ayer que "todo saldrá".

Alejandra Rubio vuelve a hablar en exclusiva para ¡Hola! con motivo de la publicación de su primera novela, Si decido arriesgarme, que presentó ayer y donde estuvo presente Carlo Costanzia y su primo José María Almoguera.