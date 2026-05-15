La vida amorosa de David Summers, líder de Hombres G desde hace más de 40 años

Han transcurrido exactamente cuarenta y cuatro años desde que, de una manera casual, cuatro madrileños dieron en montar una banda de rock y pop rock, que sigue en activo desde entonces, aunque en esa larga trayectoria hayan atravesado etapas de silencio, reapareciendo en varias ocasiones. Siguen los cuatro que formaron el grupo: su líder, David Summers, que cuenta sesenta y dos años, y sus compañeros, Rafa Gutiérrez, Javier Molina y Daniel Mezquita. Días atrás han estado promocionando un documental que acaba de estrenarse, titulado Los mejores años de nuestra vida, repaso desde sus inicios hasta el presente, con recuerdos, grabaciones más conocidas y otras más recientes, en tanto ellos continúan de gira después de un recorrido por varios países allende el Atlántico. En México, pongamos como mejor ejemplo, actuaron en un estadio ante sesenta mil espectadores. Ni ellos mismos, sorprendidos, parecen creerse sus éxitos a estas alturas de la película, nunca mejor dicho.

Los cuatro coincidieron en los pasillos de Televisión Española, en Prado del Rey, un día que para ganarse unas "pelas" acudieron como figurantes en el programa 300 millones. A la salida, David los convenció y convinieron en crear un grupo de música pop, con letras divertidas dirigidas a los adolescentes. Su primera ocurrencia fue la de llamarse "Los bonitos Redford". Pero cuando firmaron con una casa de discos ya se anunciaban como han seguido hasta la fecha: Hombres G. David, hijo del director de cine, guionista y dibujante de humor Manuel Summers, era también muy aficionado al Séptimo Arte y en conversación con su progenitor dio con el nombre definitivo del grupo, que era el de una antigua película de 1935, G-Men, que en España fue conocida como Contra el imperio del crimen, protagonizada por uno de los más grandes actores de cine negro: James Cagney.

Con la discográfica Lollipop grabaron sus primeras canciones, de las que pronto destacaron "Venecia" y "Devuélveme a mi chica", ésta también conocida por el estribillo, "Sufre mamón". De tanta difusión como alcanzaron entre los quinceañeros en aquel 1982, lograron lo difícil: que hoy en día, esa última, la tengan que incluir siempre en su repertorio. De otro modo su clientela la solicitaría a gritos: los que hoy ya son sesentones o los que pueden ser sus hijos o incluso nietos.

Los dos matrimonios del líder

David Summers, además de ser vocalista y bajista, es quien proporciona las canciones de la banda. Noches atrás, cuando el cuarteto acudía al programa de Antena 3 El Hormiguero, exhibió un par de libretas donde estaban reunidas parte de las letras del grupo, que guarda como otros recuerdos, caso de las guitarras que ha usado a lo largo de estas cuatro décadas de la banda. Y entre esas letras estaba la de "Sufre mamón", título por cierto que utilizó su padre, el genial Manuel Summers, para una película que rodó con el cuarteto.

Y también otra que corrió la misma suerte de estar entre las más solicitadas de Hombres G, "Marta tiene un marcapasos". Marta Madruga era su nombre. ¿Y saben quién fue la protagonista de Sufre mamón, la película de 1987, antes citada? Pues también Marta.

David Summers y Marta Madruga se conocían desde sus tiempos en el colegio. Se casaron el año 1993 en la capilla del colegio del Pilar. Fueron felices y comieron perdices hasta que en 2018 dieron por concluida su unión matrimonial. Habían tenido un par de mellizos: Julia, que es veterinaria, y Daniel, que ayuda a su padre en cuestiones de sonido cuando graba y hasta canta muchas de las baladas de Hombres G.

David Summers ha llevado siempre su vida privada con discreción y naturalidad ante los periodistas. A sus sesenta y dos años vive entusiasta una nueva etapa con Hombres G, quienes han vuelto a la actualidad pop con canciones más recientes, aunque no se resisten a olvidar las del pasado.

En una actuación de Hombres G en Nueva York, en la sala Copacabana, sucedió un encuentro entre David y una joven que iba a cambiar su vida. Esa asistente era Christine Cambeiro, norteamericana, profesora de inglés que acompañaba a una amiga admiradora de la banda madrileña. Christine no tenía ni idea de las canciones de Summers y sus compañeros, pero acabó la velada muy complacida con la actuación. Al final de la cuál felicitó al líder. Entre David y la profesora se intercambiaron miradas y el número de sus respectivos teléfonos móviles. Unos meses más tarde, en julio de 2024, contrajeron matrimonio, después de siete años de relación.

Este segundo matrimonio de David Summers le devolvió muchas ilusiones. La pareja vive en un casoplón de su propiedad, en las afueras del norte de Madrid, de gran extensión, lugar tranquilo donde se respira la mayor tranquilidad, ideal para un creador como este cantautor. Dispone, entre muchas comodidades, de un moderno estudio de grabación, donde el cuarteto se reúne para ensayar o registrar esas creaciones. Se da la circunstancia de que fue allí donde David y Christine celebraron su enlace civil.

En una de las paredes del amplísimo chalé cuelga un retrato de David pintado por su padre. Lo anecdótico es que el líder de Hombres G aparece vestido de torero. Le sienta bien el traje de luces, pero no lo verán en el ruedo de la presente feria de San Isidro.