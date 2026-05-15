Lucas revela que pasará por quirófano para solventar sus problemas médicos: "Ya tengo mi fecha"

Tras el final de la exitosa etapa de Andy y Lucas, y el posterior anuncio de su separación profesional, Lucas ha tenido que enfrentarse no solo a un trascendental cambio vital y laboral, sino también a un delicado momento en lo que respecta a su salud.

El artista gaditano ha tomado la firme decisión de parar y priorizarse, revelando de forma pública que en los próximos meses pasará por quirófano para solventar sus problemas médicos.

"Será antes del verano. Pero qué bueno, que ya tengo mi fecha, pero me la quiero guardar para mí, que es muy personal", ha explicado el cantante ante los medios de comunicación. Con estas palabras ha dejado claro que, aunque siempre ha querido ser transparente con su leal público, prefiere mantener ciertos detalles en la intimidad.

En sus declaraciones, Lucas ha querido reconocer abiertamente que el periodo posterior a la intervención quirúrgica será casi tan importante o más que el propio paso por el hospital. "Después de la operación tengo que estar muy tranquilo", ha comentado el intérprete, subrayando de este modo que los especialistas le han prescrito que deberá seguir un periodo de reposo estricto para poder garantizar una pronta recuperación. Fiel a su habitual carácter afable, incluso se ha permitido hacer una broma sobre las recomendaciones médicas recibidas: "Poner poco la tele, para que no lleven ningún disgusto", ha dicho entre risas, lanzando un necesario mensaje de calma a sus seguidores.

Mientras llega ese esperado momento de ser intervenido, el artista afronta esta nueva etapa con una mezcla de gran prudencia y excelente buen humor, viéndose continuamente arropado por su entorno más cercano y por el innegable cariño del público que le ha acompañado de manera incondicional desde los inicios del famoso dúo.