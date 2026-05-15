Teresa Urquijo, Díaz Ayuso o Cayetana Guillén Cuervo: las más elegantes de las Medallas de Madrid
Madrid vive hoy su día grande con la festividad de San Isidro, en una una jornada que combina solemnidad institucional y tradición con la entrega de las Medallas de Madrid en el Palacio de Cibeles
Teresa Urquijo, esposa del alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, que ha llegado con Almudena Maíllo, concejal-presidenta de San Blas y delegada de Turismo.
El mono de Rocío Osorno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, además de tener el cuerpo confeccionado en guipur, tenía parte de la espalda descubierta. Lo ha combinado con unos pendientes dorados triangulados.
Teresa Urquijo ha rescatado un vestido midi de estampado floral que lució el verano de 2024 en la boda prima Verónica Urquijo y Roberto Truque. Lo ha combinado con un espectacular mantón de Manila en color marfil.
Isabel Díaz Ayuso ha apostado (y acertado) por el blanco, con mono blanco de Rocío Osorno en crepé y guipur, con cuello halter y pantalón palazzo de caída fluida.
Beatriz Espejel, mujer de Koke Resurrección, con un vestido lavanda con hombreras.
Los hemanos Guilén Cuervo, Natalia, cayetana y Fernando han recogido la Medalla en honor a su madre, Gema Cuervo, recientemente fallecida.
Cayetana Guillén, ha apostado por un total look en blanco, con un vestido camisero de manga corta de lo más favorecedor.
Natalia Guillén Cuervo con un traje pantalón en rosa, con americana cruzada y pantalón recto.
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, llegando acompañado de la Coordinadora General de la Alcaldía de Madrid, María Inmaculada Sánchez-Cervera.
La presidenta del Club Siglo XXI, Paloma Segrelles con su madre, Paloma de Arenaza.
DJ Nano, que ha actuado en el acto, en compañía de su pareja Nerea Gismeno