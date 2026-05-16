Eva Marie Saint, la actriz más veterana de Hollywood, a punto de cumplir 102 años

Esta mujer puede presumir de haber intervenido con papeles principales en películas que hace ya tiempo están consideradas como joyas del mejor cine de Hollywood, aquel de la Época de Oro, entre la mitad de los años cincuenta hasta avanzados los setenta. He aquí sus títulos, insustituibles en la memoria de los buenos cinéfilos: La ley del silencio, Éxodo, El árbol de la vida, Con la muerte en los talones… En las televisiones se programan a menudo, en las que aparece la que es ahora mismo una de las más veteranas actrices de la pantalla de Estados Unidos, si no la que más.

Nacida en Nueva Jersey en 1924, hija de padres cuáqueros, desarrolló su actividad artísticamente primero en series de televisión, donde por su buen quehacer fue comparada con 'la Helen Hayes'. Dio el salto a los escenarios de Broadway para después triunfar en Hollywood en las anteriormente citadas películas.

Fue dirigida por grandes realizadores: Elia Kazan, Otto Preminger, Fred Zinnemann, Robert Mulligan, John Frankenheimer, Norman Jewison, entre otros, teniendo como galanes a Marlon Brando, Paul Newman, Gregory Peck, Cary Grant, Warren Beatty…

Sobresalía físicamente por sus largos cabellos rubios y una mirada inquieta, misteriosa, con la que descollaba en la pantalla. Podía ser la villana de la historia como el personaje de doble apariencia. Alfred Hitchcock sacó buen partido de Eva Marie, aunque la obligara, contra su costumbre, a cortarse el pelo y a pronunciar las frases de su personaje en Con la muerte en los talones lo más bajo posible, cambiando su aspecto de mujer inocente. Y así salió airosa en aquel papel de Eva Kendall, misteriosa y seductora a un mismo tiempo, que decide ayudar a Roger O. Thornhill, ejecutivo de publicidad al que unos espías confunden con un agente del Gobierno, George Kaplan, que interpretó con su eficacia de siempre Cary Grant. Eva Marie Saint recibió el Óscar a la mejor actriz de reparto de manos de Frank Sinatra, dos días antes de dar a luz a su primer hijo, fruto de su matrimonio con el director y productor Jeffrey Hayden, con quien luego alumbró otro.

No participó en más rodajes tan importantes como los que hemos mentado líneas arriba, aunque apareciera en ¡Qué vienen los rusos!, que tuvo buena aceptación y, a título meramente anecdótico, ya en el ocaso de su profesión, como madre adoptiva de Superman, en la secuela Superman Returns (El regreso).

No se le conocieron otros amores que con Jeffrey, con quien convivió en su casa de Los Ángeles desde 1951 hasta la muerte de él en 2016.

Con su marido Jeffrey

Siempre fue una mujer activa tanto en el cine como en la pequeña pantalla, siendo su última aparición en Cuento de invierno, en 2014. Invitada en 2018 a la entrega de los Óscar, bromeó sobre su edad. Así se despidió públicamente de amigos y admiradores para recluirse en su hogar, ya ajena a toda actividad y eventos.

La longevidad de la que disfruta Eva Marie Saint tiene el antecedente de su madre, quien falleció a los noventa y un años. Hace uno, ya centenaria, en una entrevista publicada en Variety, comentó cómo se encontraba a tan provecta edad: "Mantengo una vida lo más activa posible y no me siento vieja. Camino diariamente, me reúno con amigos y familiares y de vez en cuando asisto a partidos de béisbol de mi equipo favorito de Los Ángeles".