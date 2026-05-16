Victoria Federica y Jorge Navalpotro, juntos en Sangenjo con Juan Carlos I

El rey emérito ha vuelto a elegir las rías gallegas para disfrutar de una de sus grandes pasiones deportivas, la vela, donde se ha rodeado de su círculo más íntimo para participar en un nuevo campeonato de regatas en la localidad pontevedresa de Sangenjo.

En esta ocasión, Juan Carlos I ha estado acompañado no solo por su hija mayor, la infanta Elena, sino también por Victoria Federica y su pareja actual, Jorge Navalpotro. La llegada a Galicia de madre e hija junto al joven se produjo veinticuatro horas después de que aterrizara en el mismo municipio Simoneta Gómez-Acebo, sobrina del rey emérito. Este encuentro público cobra especial relevancia en el ámbito personal de la nieta del rey Juan Carlos.

Es la segunda vez que el monarca coincide con el novio de Victoria Federica a la vista de los medios de comunicación. El primer contacto conocido entre ambos tuvo lugar durante el pasado Domingo de Resurrección, una fecha que coincidió con el primer viaje a España del rey emérito tras el estallido del conflicto bélico en Oriente Medio. En aquella cita primaveral, fue la invitación del torero Morante de la Puebla la que propició la reunión, dejando patente la sintonía entre la familia y el círculo taurino.

Ahora, la presencia ininterrumpida de Jorge Navalpotro en las actividades familiares confirma que la relación sentimental avanza hacia una mayor formalidad. Durante la jornada marinera, la pareja se dejó ver llegando al club náutico de Sangenjo en compañía de la infanta Elena. Antes de embarcar en la nave para seguir de cerca la competición, los jóvenes aprovecharon para intercambiar impresiones de forma distendida tanto con Simoneta Gómez-Acebo como con varios miembros de la tripulación.

Una vez en el interior de la embarcación, la complicidad entre Victoria Federica y su pareja se hizo más que evidente. Bajo la atenta y cercana mirada de la infanta Elena, que ejerció de testigo de excepción, los jóvenes compartieron confidencias durante todo el recorrido marítimo, consolidando ante la opinión pública un noviazgo que parece haber recibido el visto bueno definitivo por parte de su entorno más cercano.