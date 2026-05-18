Alberto Isla ha vuelto de forma inesperada a la primera línea de la actualidad social tras formalizar su relación sentimental mediante un enlace matrimonial este fin de semana. El andaluz, que durante años acaparó una gran atención mediática a raíz de su turbulenta relación con Isa Pantoja —madre de su hijo Albertito—, ha consolidado su actual noviazgo pasando por el altar en lo que ya se considera su tercera boda.

A diferencia de los eventos que marcaron su pasado, caracterizados por la sobreexposición y las portadas de revistas, este enlace se ha gestionado bajo un absoluto secretismo. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en un templo cuya ubicación exacta no ha sido revelada, contando únicamente con la presencia de un grupo muy restringido de seres queridos. La noticia trascendió después de que el periodista Javi de Hoyos difundiera en sus plataformas digitales diversas instantáneas que los propios asistentes publicaron en el entorno virtual. En dichas capturas se observa al novio visiblemente conmovido y sonriente a la salida de la iglesia, de la mano de su nueva esposa, quien permanece ajena a la vida pública.

Los detalles estilísticos que se han podido rescatar de las redes sociales revelan una celebración clásica y alejada de cualquier exceso. Alberto Isla lució para la ocasión una indumentaria tradicional compuesta por un chaqué oscuro, camisa de tono claro, chaleco en color blanco y pantalones grises con el clásico patrón de raya diplomática, todo ello rematado con una corbata de tonalidad azul. La novia optó por una propuesta de corte romántico y tradicional, donde cobraba protagonismo un traje ceñido de cola extensa. Su atuendo se completaba con un velo de gran longitud que nacía de una tiara confeccionada con brillantes.

Este paso legal y religioso supone el tercer matrimonio en la trayectoria del gaditano. Su primer enlace tuvo lugar en el año 2014 con Techi Cabrera, una unión que se produjo en la Iglesia de Sanlúcar de Barrameda durante una de sus sonadas crisis con la hija de Isabel Pantoja, aunque aquella convivencia apenas se prolongó unas semanas antes de romperse de forma definitiva. Posteriormente, en 2018 y tras reconciliarse con Isa Pantoja, ambos escenificaron una boda simbólica en las playas de Honduras en el transcurso del programa Supervivientes, un rito televisivo que careció de validez jurídica en territorio español y que precedió a su ruptura definitiva.

La realidad actual de Alberto Isla dista mucho de los platós de televisión y las exclusivas de hace una década. Mientras que Isa Pantoja estabilizó su vida junto a Asraf Beno, el exconcursante decidió apartarse de la escena mediática para reconducir su futuro profesional, desempeñándose en la actualidad como técnico de emergencias sanitarias. Este reciente matrimonio en la más estricta intimidad constata el giro radical que ha dado a su rutina, priorizando el anonimato y la estabilidad familiar lejos del ruido de la crónica social.