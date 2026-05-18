Así es la vida de Athena, la nieta de Audrey Hepburn que vive en Madrid
A sus 26 años, Athena no solo lleva con orgullo el legado de su legendaria abuela, Audrey Hepburn, sino que ha construido su propio camino en España. Afincada en Madrid, esta brillante amazona combina su pasión por la hípica con un profundo respeto por sus raíces familiares, mientras revoluciona el mundo ecuestre con un proyecto revolucionario.
Un legado de orgullo y responsabilidad
Nacida en Italia pero enamorada de España, Athena lleva un apellido que evoca la época dorada del cine. Ser la nieta de la inolvidable protagonista de Desayuno con diamantes es, para ella, un delicado equilibrio: “Hay una parte de admiración y otra de responsabilidad”, confiesa al hablar del peso de su historia familiar.
La sombra de un icono eterno
Aunque no llegó a conocer en persona a Audrey Hepburn, la joven de 26 años es plenamente consciente del impacto cultural de su abuela. Define a la mítica actriz como una mujer verdaderamente icónica, destacando por encima de todo su inmenso talento interpretativo y una elegancia que el tiempo no ha logrado marchitar.
Una infancia arropada en Florencia
Los primeros años de Athena transcurrieron en Florencia, donde creció rodeada del afecto de una numerosa familia. Su madre, Karin Hofer, contrajo matrimonio con Sean, el hijo de la oscarizada actriz, consolidando un hogar donde las artes y el amor por la naturaleza siempre estuvieron muy presentes.
El vínculo de un apellido
El lazo formal con su legendaria abuela se selló cuando Athena tenía tan solo cinco años, momento en el que Sean Hepburn le dio su apellido. Desde entonces, la joven ha crecido escuchando las historias de una de las familias más admiradas del panorama internacional, manteniendo vivo el recuerdo de la actriz.
La prioridad de Audrey: su familia
A través de los recuerdos de su padre, Athena ha podido conocer la faceta más íntima de la estrella de Hollywood. “Mi padre siempre destaca el valor que su madre daba a la familia; él era su prioridad”, rememora con cariño, dejando claro que la calidez humana de Audrey superaba a la de su personaje público.
Tesoros familiares bajo llave
Como cualquier nieta, atesora recuerdos materiales que la conectan directamente con su pasado. Entre sus pertenencias más preciadas se encuentran varias prendas de ropa que pertenecieron a la actriz y, de forma muy especial, un collar cargado de valor sentimental que guarda con tanto celo que “casi ni lo toca”.
Una hermandad unida en la distancia
La vida de Athena está marcada por una sólida red familiar compuesta por cinco hermanos, nacidos de dos matrimonios diferentes de su madre. A pesar de la excelente relación que los une a todos, la distancia es su mayor reto actual, ya que cada uno de ellos reside en un rincón diferente del planeta.
Pasiones heredadas: ballet y caballos
El destino y la genética parecen haberse aliado en las aficiones de la joven. Al igual que hacía su abuela en su juventud, Athena creció dividiendo su tiempo entre el ballet y la equitación, dos disciplinas que exigen la misma constancia, disciplina y elegancia que caracterizaban a Audrey.
Su vida en Madrid y el éxito en la hípica
Su idilio con España comenzó en 2019, cuando viajó a Barcelona para perfeccionar su técnica en Doma Clásica tras su paso por un internado suizo. Actualmente reside en Madrid, donde se encuentra en un gran momento profesional tras haber ganado un importante premio hípico que consolida su carrera como amazona.
Un futuro verde y el corazón ocupado
Más allá de sus proyectos para que los caballos compitan sin herraduras y sufran menos, Athena ya imagina su vida ideal a largo plazo: casada, con hijos y rodeada de naturaleza. De momento, confiesa que su corazón está ilusionado y se encuentra actualmente “conociendo a alguien", según cuenta El Debate.