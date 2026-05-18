Así es la vida de Athena, la nieta de Audrey Hepburn que vive en Madrid

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La prioridad de Audrey: su familia

A través de los recuerdos de su padre, Athena ha podido conocer la faceta más íntima de la estrella de Hollywood. “Mi padre siempre destaca el valor que su madre daba a la familia; él era su prioridad”, rememora con cariño, dejando claro que la calidez humana de Audrey superaba a la de su personaje público.