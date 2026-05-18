El adiós de Tania Doris, la última gran supervedette de la revista española

Hubo un tiempo en que el humo de los camerinos, las lentejuelas y los aplausos convertían el Paral·lel de Barcelona en una especie de Broadway castizo. En ese escenario emergió una figura imponente, de elegancia magnética y presencia hipnótica, que no necesitaba el escándalo para dominar el escenario. Su sola aparición bastaba para captar la atención del público.

Esa mujer fue Tania Doris, considerada la última gran supervedette de la revista española. Su verdadero nombre era Dolores Cano Barón, aunque el público la conoció siempre por un nombre artístico que acabó convertido en símbolo de una época.

De Valencia al Paral·lel

Nacida en Valencia en 1952 en el seno de una familia andaluza, desde muy joven orientó su vida hacia la danza. Estudió danza clásica española y comenzó a trabajar en compañías de revista siendo todavía adolescente. Con apenas 17 años ya formaba parte del universo de las "Chicas de Colsada", uno de los grandes motores del teatro de variedades en España.

Su presencia destacaba por una combinación poco habitual en el género: sofisticación, control escénico y una estética alejada del exceso. Con una estatura cercana al metro ochenta, su forma de moverse sobre el escenario transmitía una precisión que reforzaba su impacto visual.

La reina del teatro de revista

El público la convirtió en referente de una sensualidad elegante, más próxima al cine clásico que al destape. Esa imagen la consolidó como una de las grandes estrellas del Teatro Apolo de Barcelona y del Paral·lel, donde el género vivió su máximo esplendor.

Títulos como La dulce viuda, Seductora, Venus de fuego o Deseada contribuyeron a elevar su figura hasta convertirla en un mito popular dentro del teatro de revista.

Una vida ligada al teatro y a Matías Colsada

Su carrera estuvo estrechamente vinculada a la del empresario Matías Colsada, figura clave en el desarrollo del espectáculo de revista en España. Compartieron escenario, proyectos y una vida en común durante más de dos décadas, pese a la diferencia de edad entre ambos.

Aunque nunca contrajeron matrimonio, su relación se mantuvo alejada del foco público durante años, consolidándose como una de las parejas más discretas del entorno teatral.

Tras la muerte de Colsada en el año 2000, se abrió una disputa judicial por la herencia del empresario, valorada en decenas de millones de euros e integrada por teatros emblemáticos, propiedades y empresas del sector.

El proceso incluyó la aparición de la viuda legal del productor y de dos hijas extramatrimoniales, cuya existencia no se conocía hasta ese momento y que fueron confirmadas posteriormente mediante pruebas de ADN.

Un largo conflicto judicial

Durante el procedimiento, la figura de Tania Doris quedó inicialmente fuera del reparto principal de la herencia, lo que dio inicio a una batalla legal prolongada durante más de una década.

En el proceso judicial llegaron a intervenir diversas personalidades del mundo del espectáculo para acreditar la relación entre ambos. Finalmente, en 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoció la dedicación de la vedette al empresario y estableció una indemnización de 2,3 millones de euros más intereses, aunque el patrimonio reclamado se situaba por encima de los 50 millones.

El cierre de una época

Con el paso del tiempo, su presencia pública fue disminuyendo hasta quedar asociada a la memoria de una etapa dorada del teatro de revista en España, marcada por grandes producciones, figuras icónicas y salas llenas.

Su fallecimiento a los 74 años pone fin a una trayectoria estrechamente ligada al esplendor del Paral·lel barcelonés y a una forma de entender el espectáculo que pertenece ya a otra época.