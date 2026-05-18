El estado de salud de Luis Miguel se ha convertido recientemente en el foco de atención mediática. Diversos medios llegaron a afirmar durante el fin de semana que el cantante se encontraba ingresado en un hospital de Nueva York debido a unos supuestos "problemas cardíacos" que arrastraba desde hacía meses. Incluso, el programa El Gordo y la Flaca de Univisión fue más allá al asegurar que no recibiría el alta hasta la próxima semana "para garantizar su total recuperación". Estas informaciones generaron una gran alarma entre sus seguidores, lo que llevó a algunos de ellos a contactar directamente con el entorno del artista para emitir un comunicado no oficial y desmentir los rumores.

A través de la cuenta de Instagram Luis Miguel The Idol, se aclaró la situación de manera tajante: "Luis Miguel se encuentra en perfecto estado de salud". En el mismo mensaje, añadieron: "Ante la información que se encuentra circulando en algunos medios y redes sociales, queremos pedirles a todos los seguidores y páginas fans que, por favor, eviten la difusión, ya que son fake news". Asimismo, se solicitó a los fanáticos que a partir de ahora solo presten atención a perfiles profesionales o medios especializados para evitar que este tipo de noticias sin contrastar cobren repercusión, concluyendo con un agradecimiento por la preocupación y el apoyo brindado al artista.

La revista ¡Hola! pudo confirmar mediante fuentes cercanas que el intérprete no está hospitalizado en Estados Unidos, recalcando que "no existe ninguna información oficial que respalde ese rumor". También se había especulado con que Luis Miguel estaba acompañado en el hospital por Paloma Cuevas, un detalle que incrementó la inquietud del público pero que el entorno del cantante ya se ha encargado de desmentir por completo.

A pesar de su enorme fama, Luis Miguel siempre ha sido extremadamente discreto con su vida privada. Antes de que surgieran estos falsos rumores, lo último que se sabía de él era que hace un mes disfrutó de una velada con amigos en Ramón Freixa, un exclusivo restaurante con dos estrellas Michelin ubicado en el barrio de Salamanca, en Madrid. En esa ocasión estuvo acompañado por Paloma Cuevas y por el conocido matrimonio formado por Borja Thyssen y Blanca Cuesta.

Aunque este episodio ha resultado ser falso, Luis Miguel sí ha tenido que afrontar problemas de salud reales a lo largo de su carrera. En 2005 padeció tinnitus, un incómodo zumbido en los oídos que representa un gran obstáculo para cualquier músico, aunque logró superarlo. Posteriormente, en 2015, se vio obligado a cancelar varios conciertos a causa de una rinofaringitis, una inflamación en las vías respiratorias superiores que puso en riesgo su capacidad vocal. A pesar de estos baches, el artista consiguió regresar con éxito a los escenarios gracias a su esfuerzo y dedicación.