La Audiencia Nacional ha dado la razón a Shakira y ha anulado íntegramente las liquidaciones tributarias y sanciones que la Agencia Tributaria española le impuso por el ejercicio fiscal de 2011, al considerar que Hacienda no logró demostrar que fuera residente fiscal en España durante ese año. Tras ocho años de lucha, el estado tendrá que devolverle 60 millones, una cifra histórica y además está condenada a costas.

La de Shakira se suma a otras sentencias históricas como la de Sergio Ramos, que derivó en una devolución superior a los 2 millones de euros por parte del fisco; Xabi Alonso, de quién el Tribunal Supremo confirmó su absolución por la cesión de sus derechos de imagen. Además, la Audiencia Nacional le dio la razón en otro contencioso, evitando que pagara casi 300.000 euros reclamados por el fisco; Andrés Iniesta, que logró tumbar reclamaciones millonarias de la Agencia Tributaria por la manera en la que el fisco interpretaba y gravaba sus derechos de imagen; María Teresa Campos: Ganó una batalla judicial al Tribunal Supremo, que anuló una multa de 2,1 millones de euros o James Rodríguez a quién la Agencia Tributaria tuvo que devolver más de 3 millones de euros

La reacción de Shakira ha sido que " "Después de más de ocho años soportando una brutal exposición pública, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, la Audiencia Nacional finalmente ha puesto las cosas en su sitio. Mi mayor deseo es que esta resolución siente un precedente para hacienda y sirva a los miles de ciudadanos corrientes que son abusados y aplastados cada día".

Después de que Almudena Mateos, la antigua guardesa de Cantora, calificara a la bailarina Lola de "barriobajera" en De Viernes apoyándose en un vídeo pirata que emitió el programa, Kiko ha emitido un largo comunicado en Instagram después de tener un encontronazo con la guardiana y su hij cuando fueron a recoger unas pertenencias, y como Almudena no los esperaba se enfrentaron a grito pelado. La pregunta que se hacen nuestros colaboradores es si esos bienes que están en Cantora no están confiscados por Hacienda. Lo curioso es que Kiko dice que es su casa.

Relacionado Hacienda se revuelve tras el fallo y anuncia un recurso ante el Supremo

Tita Thyssen ha desmentido en "Hola" las informaciones sobre su estado de salud y que esté siendo tratada en un su casa en una habitación medicalizada."Nada de lo que dicen es cierto". "Estoy en casa, pero sin médicos", añade. "Sigo con la recuperación de la neumonía", señala sobre el momento actual por el que atraviesa. Por todo ello, deja claro que "ni recaídas, ni estado grave" en lo referido a cómo se encuentra a día de hoy.