Alejandra Onieva presume de embarazo tras su boda secreta con el actor Jesse Williams

Apenas unos días después de que saliera a la luz la noticia de su boda sorpresa, Alejandra Onieva ha decidido confirmar de manera oficial que está esperando un hijo. La actriz y el actor estadounidense Jesse Williams, mundialmente conocido por su participación en la serie Anatomía de Grey, se convertirán en padres de su primer hijo en común, poniendo así el broche de oro a una relación que han llevado con la máxima discreción.

La historia de amor entre ambos comenzó a principios del año 2024, cuando coincidieron durante el rodaje de la serie de televisión Villa Costiera, un proyecto de la plataforma Prime Video. A partir de ese momento, iniciaron un noviazgo que lograron mantener alejado del foco mediático durante más de un año. No fue hasta septiembre de 2025 cuando trascendieron públicamente unas fotografías de la pareja paseando y besándose por las calles de Madrid. Recientemente, decidieron dar un paso más y contraer matrimonio en Estados Unidos mediante una ceremonia íntima de la que apenas han trascendido detalles. Los rumores sobre un posible embarazo se desataron cuando la revista ¡Hola! publicó en exclusiva la noticia de su enlace matrimonial y adelantó el estado de buena esperanza de la intérprete, mostrando unas imágenes de ambos a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles.

Lejos de ocultarse, Onieva ha utilizado su perfil oficial en Instagram para hacer pública su futura maternidad a través de una galería de fotografías bajo el escueto y significativo título de "Vida".

En dicha publicación, la actriz madrileña presume abiertamente de sus curvas premamá. Las instantáneas muestran una abultada barriga que evidencia un avanzado estado de gestación, lo que hace suponer que el alumbramiento se producirá en los próximos meses. Las imágenes también reflejan el excelente momento personal que atraviesa, posando radiante junto al actor norteamericano y su círculo más cercano. De hecho, en una de las fotografías aparece acompañada por su madre, Carolina Molas, y su hermano Jaime Onieva, quienes se han desplazado al continente americano para arroparla en esta etapa tan especial.

Para Alejandra este será su primer hijo, mientras que Jesse Williams, que llegó a ser nombrado el "hombre más sexy del mundo" por la revista People en el año 2017, tiene dos hijos, Sadie y Maceo, fruto de su anterior matrimonio con Aryn Drake-Lee, de quien se divorció precisamente ese mismo año.