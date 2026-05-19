El panorama empresarial y social español se ha visto sacudido por un giro inesperado en torno a una de las familias más poderosas del sector textil. Cuando se cumplen dos años de la trágica muerte de Isak Andic, el icónico fundador de la multinacional de moda Mango, su hijo mayor y heredero, Jonathan Andic, ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra bajo la acusación de presunto homicidio de su propio progenitor. Este impactante desarrollo judicial reabre las heridas de un suceso que en su momento conmocionó al país y desata una vorágine de reacciones mediáticas, situando el foco sobre la hermética vida privada de la dinastía Andic y, en especial, sobre el círculo más íntimo del detenido.

El 14 de diciembre de 2024, el conocido empresario falleció a los 71 años tras caer desde una altura de 150 metros en un sendero de la montaña de Montserrat. En aquel momento, Jonathan Andic, que se encontraba con él, alertó a los servicios de emergencia asegurando que su progenitor había sufrido un resbalón accidental. Tras confirmarse el deceso, el caso se cerró inicialmente como una muerte accidental y el cuerpo recibió sepultura tras un multitudinario funeral en Barcelona.

Sin embargo, tras más de un año de discretas pesquisas, los Mossos d'Esquadra han procedido a la detención del heredero y a su posterior traslado a los Juzgados de Martorell. La policía autonómica tomó esta decisión tras detectar graves inconsistencias en el relato inicial del sospechoso y recabar indicios sobre la complicada y tensa relación personal que mantenían padre e hijo. El avance de la investigación criminal ha dado un vuelco absoluto al caso, transformando lo que parecía un trágico accidente de montaña en un presunto crimen familiar.

En medio de esta tormenta judicial y mediática, la figura de Paula Navarro, conocida en el entorno digital como Paula Nata, emerge como el pilar fundamental en la vida de Jonathan Andic. La influencer y empresaria catalana, especializada en el sector del lujo, la comunicación y el estilo de vida, comparte con su marido la pasión por la moda y ha sido su principal apoyo en los momentos más oscuros. A pesar de contar con una sólida comunidad de más de 100.000 seguidores en redes sociales y de haberse consolidado como un claro referente de estilo, Paula Nata siempre ha impuesto un estricto hermetismo en lo que respecta a su esfera íntima, existiendo apenas imágenes públicas junto a su esposo, una regla no escrita para mantener a salvo la privacidad familiar.

La vida de la pareja ha estado marcada por la sincronía de la felicidad y la tragedia. En septiembre de 2024, Jonathan Andic y Paula Nata decidieron formalizar su relación pasando discretamente por el juzgado, con la idea de llevar a cabo una celebración nupcial multitudinaria durante la primavera siguiente. No obstante, la repentina muerte de Isak Andic en diciembre de ese mismo año truncó los planes, obligando a posponer de forma indefinida un enlace festivo que, finalmente, nunca llegó a celebrarse.

No obstante, la pareja decidió seguir adelante con sus proyectos vitales y ampliar la familia. Fue el 13 de septiembre de 2025 cuando dieron la bienvenida a su primer hijo en común. Durante la espera, la creadora de contenido compartió de manera muy medida la evolución de su embarazo con sus seguidores, describiendo la experiencia en sus plataformas digitales como "algo raro y hermoso" apenas unos días antes de dar a luz.

Hoy, ese entorno familiar que buscaba la estabilidad y el anonimato tras la pérdida del patriarca se encuentra en el epicentro de una de las crónicas sucesorias y judiciales más complejas de los últimos tiempos. La detención de Jonathan Andic no solo tambalea los cimientos de su vida personal junto a Paula Nata y su hijo recién nacido, sino que proyecta una densa sombra de sospecha sobre lo que durante dos años se consideró un trágico accidente en la montaña de Montserrat.