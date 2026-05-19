Georgina Rodríguez, centro de todas las miradas en el Festival de Cannes

Georgina Rodríguez se convirtió en el centro de todas las miradas en el Festival de Cannes. La novia de Cristiano Ronaldo es imposible que pase desapercibida; la última vez que se la ha visto en un acto público fue hace unos días en el certamen francés. La española no tiene nada que envidiar a Demi Moore o a Catherine Deneuve; al menos es mucho más simpática que la actriz francesa.

Para la ocasión, Georgina eligió un traje blanco hasta la rodilla con ribete negro, escote en pico y sandalia negra con gran tacón de perlas, pelo recogido, gafas oscuras y bolso de Chanel. Lo que realmente ha llamado la atención es la sortija con un gran brillante, regalo de su prometido. A la empresaria lo que más le puede gustar es lucir las joyas que le regala su futuro marido y, cada vez que acude a un evento, pisa fuerte, como se suele decir. Se nota que la oscense es una persona que posee una gran seguridad y así lo demostró a su llegada a la exclusiva fiesta con dos diseños de alta costura y unas joyas que eran un auténtico espectáculo.

Primero sobre la alfombra roja y después en la exclusiva fiesta organizada por la firma de joyería Chopard, Miracle Gala, de la que es imagen. Unos looks totalmente diferentes, uno de ellos con gran melena rubia, homenaje a Madonna. Uno de los vestidos, del diseñador Georges Hobeikia, era de encaje gris drapeado, lo que fue todo un acierto; las joyas, insuperables: un magnífico collar de diamantes y esmeraldas con una piedra central que llamaba poderosamente la atención, con pendientes y brazalete a juego.

Otro de los modelos que lució fue un traje negro de Francesco Murano con gran abertura frontal y, de nuevo, diamantes y esmeraldas. Sin lugar a dudas, fue una de las invitadas más comentadas en la pasarela de La Croisette.