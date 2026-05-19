El patrimonio inmobiliario de Rafa Mora: nueve propiedades e ingresos de 6.000 euros al mes

Rafa Mora lleva tiempo alejado del foco mediático que durante años le convirtió en uno de los colaboradores habituales de Telecinco. Aunque su imagen quedó ligada a programas del universo del corazón y del entretenimiento, el valenciano atraviesa ahora una etapa muy distinta, centrada principalmente en la gestión de sus inversiones inmobiliarias, su trabajo como policía local y una vida mucho más discreta lejos de los platós.

El extertuliano ha hablado recientemente sobre el patrimonio que ha construido durante la última década gracias a distintas operaciones vinculadas al sector de la vivienda. Lo hizo durante una conversación en el podcast de Pascual Ariño, especializado en contenidos sobre inversión inmobiliaria, donde explicó que actualmente cuenta con nueve propiedades y unos ingresos mensuales cercanos a los 6.000 euros procedentes del alquiler. "Me costaron entre 40.000 y 75.000 euros", comentó al recordar algunas de las compras que realizó años atrás, cuando los precios del mercado eran muy inferiores a los actuales. Además, aseguró que no tiene intención de desprenderse de sus inmuebles pese a considerar que en algunos casos está "palmando pasta".

La granja de Rafa Mora = Pisos de alquiler.

Te dan rentas todos los meses durante toda tu vida y encima aunque haya alguna bajada en época de crisis, a largo plazo eligiendo bien siempre suben de precio. pic.twitter.com/YYANtlPBOR — Pascual Ariño (@PascualArino) May 13, 2026

Durante la entrevista, Mora también profundizó en el origen de su interés por la estabilidad económica y explicó cómo determinadas experiencias familiares marcaron su forma de entender el dinero. "El sueño de mi madre, que limpiaba casas, era tener un apartamento delante del mar", relató emocionado. El valenciano reconoció igualmente que no todas sus decisiones financieras han tenido buenos resultados y recordó algunos negocios fallidos que le provocaron momentos complicados. "He tenido inversiones que me han quitado el sueño, lo he pasado realmente mal", admitió.

Precisamente esas experiencias le llevaron a apostar de forma más decidida por el mercado inmobiliario. "Invertir en bienes raíces ha sido la mejor inversión, son ingresos recurrentes, sé que cada día mi vivienda vale más", explicó al hablar de la tranquilidad que, según afirma, le aporta este tipo de patrimonio. Una reflexión que completó con una frase que ha generado numerosas reacciones en redes sociales y en distintos espacios de opinión: "Lo quiero para invertir, como una vaca lechera".

Las declaraciones llegan en un momento especialmente sensible en España, donde el acceso a la vivienda y el aumento del precio de los alquileres forman parte del debate político y social. Por ello, las palabras del excolaborador han provocado comentarios tanto a favor como en contra de su visión sobre el mercado inmobiliario.

Rafa Mora alcanzó la popularidad televisiva gracias a su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa y posteriormente consolidó su presencia en distintos formatos de Mediaset relacionados con la prensa rosa. Durante años fue uno de los rostros habituales de programas de entretenimiento y corazón, coincidiendo con una de las etapas de mayor audiencia para este tipo de contenidos en televisión.

Sin embargo, los cambios producidos en Telecinco y la transformación de la programación en los últimos años fueron reduciendo poco a poco su presencia pública. A diferencia de otros antiguos colaboradores que han buscado nuevos proyectos digitales o espacios televisivos, Mora parece haber optado por una vida más tranquila y centrada en sus negocios.

Aun así, no cierra completamente la puerta a un posible regreso a la pequeña pantalla. Según explicó durante la charla, sigue recibiendo ofertas para volver a televisión, aunque por ahora prefiere mantenerse apartado de la exposición mediática. "Me siguen llamando, he sido yo el que ha decidido alejarme y estar tranquilo. Pero nunca digas nunca", concluyó.