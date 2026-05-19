Isabel Pantoja consolida su triunfo en Puerto Rico con un lacrimógeno homenaje por sus 50 años de carrera

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El motivo principal de la cita fue la entrega de una distinción especial aprobada por la Cámara de Representantes de Puerto Rico para ensalzar su medio siglo de carrera musical. A través de un comunicado oficial que la propia intérprete compartió en sus redes sociales, se destacó el fuerte vínculo histórico que la une con el país: "Por más de 30 años el pueblo de Puerto Rico ha tenido una relación especial de afecto y admiración mutua con Isabel Pantoja". Cabe recordar que la artista ya fue reconocida en 1996 por el Senado de la isla bajo la presidencia de Roberto Rexach Benítez.