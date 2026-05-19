Jacob Elordi cambia el Festival de Cannes por unas vacaciones con Kendall Jenner tras alegar una lesión en el pie

Jacob Elordi, nominado en la última edición de los Premios Oscar a Mejor actor de reparto por su papel en Frankenstein, de Guillermo del Toro, estaba siendo considerado para formar parte del jurado del Festival de Cannes que arrancó el pasado 12 de mayo. Sin embargo, tuvo que retirarse a última hora debido a una lesión en el pie que le mantendría apartado de sus compromisos profesionales.

El actor australiano iba a convertirse en uno de los miembros más jóvenes de la historia del prestigioso festival y se uniría a figuras como Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Ruth Negga, la directora y guionista belga Laura Wandel o el cineasta chileno Diego Céspedes. Un pequeño bache en el camino que ha levantado sospechas entre sus fans después de que fuera sorprendido de vacaciones en Hawái con Kendall Jenner, con la que se le relaciona desde el pasado mes de abril.

El portal estadounidense TMZ publicó una fotografía del intérprete y la supermodelo tomada el pasado fin de semana pasando el tiempo juntos durante una escapada a la isla de Kauai, donde no pudieron esquivar a los más cotillas a pesar de hospedarse en una playa privada.

🚨 EXCLUSIVE: Kendall Jenner and Jacob Elordi enjoyed what looked like a very private beach hang in Hawaii over the weekend, according to a photo TMZ obtained. pic.twitter.com/DQheHK1LPg — TMZ (@TMZ) May 18, 2026

Esta misma semana, otra página de corazón, Deuxmoi, pilló a Jacob Elordi y Kendall Jenner en una cita doble con la hermana de ésta, Kylie Jenner, y el también actor de Hollywood Timothée Chalamet, que salen juntos desde hace tres años. Los cuatro fueron sorprendidos en Los Ángeles abandonando un restaurante y, por lo que se puede deducir en sus caras, no estaban nada contentos con la presencia de los paparazzi. Elordi conducía el coche con el que abandonaron el lugar, lo que ha puesto en duda todavía más su supuesta lesión en el pie.

Aunque el representante del actor se negó a hacer declaraciones sobre su estado de salud porque se trata de un tema personal, los últimos movimientos de Elordi con las hermanas Kardashian le han valido un buen número de críticas, aunque algunas parece que tienen más que ver con una cuestión de celos.

No es la primera vez que la profesionalidad del protagonista de Cumbres borrascosas y Euphoria se pone en duda. Pedro Almodóvar ofreció una valoración sincera sobre la trayectoria de Elordi al ser preguntado si consideraría incluirlo en un futuro proyecto en el podcast La Pija y la Quinqui. El director manchego reconoció que es un actor en alza destinado a convertirse en una gran estrella. No obstante, también admitió que aún no tiene claro cómo definirle, planteando la cuestión de si Elordi es principalmente un símbolo sexual o un intérprete con un registro dramático más profundo y un actor respetado.

Sobre Frankenstein, Almodóvar dijo que el papel puede resultar "cómodo" para un actor, argumentando que las interpretaciones modernas del personaje se basan demasiado en la estilización y la presencia física en lugar de la gama emocional. "Necesitamos verlo —o al menos yo sí— en otro papel que le exija más", confesó.