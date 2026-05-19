Lamine Yamal disfruta de unas vacaciones con Inés García antes del Mundial

Lamine Yamal parece haber encontrado de nuevo la estabilidad sentimental. Tras semanas de constantes rumores sobre su vida privada, el jugador ha sido visto abandonando la Ciudad Condal en dirección a un destino vacacional junto a su nueva pareja, la influencer andaluza Inés García. Ambos han decidido tomarse unas vacaciones antes de afrontar los exigentes compromisos deportivos que el futbolista tiene en el horizonte inmediato.

La relación entre el jugador azulgrana y la creadora de contenido sevillana comenzó a acaparar la atención mediática a finales del pasado mes de abril. En aquel momento, la pareja fue sorprendida disfrutando de una comida en un conocido y exclusivo restaurante de la localidad de Sitges. Ese mismo día, coronaron la jornada con un romántico paseo en helicóptero sobrevolando la costa catalana, un gesto que desató todas las especulaciones sobre el nuevo estado civil del prometedor talento internacional.

Hasta ahora, Lamine Yamal había encadenado una etapa de cierta inestabilidad amorosa tras su ruptura con la cantante argentina Nicki Nicole. Aquel mediático romance les convirtió en una de las parejas estrella del verano de 2025. Posteriormente, a principios de este mismo año, al delantero se le relacionó fugazmente con la modelo británica Lily Rowland, con quien fue visto en diversas ocasiones. Sin embargo, parece que es Inés García quien finalmente ha logrado afianzar la relación.

Ahora, con los deberes hechos en su equipo, el atacante ha querido aprovechar los últimos días libres que le restan en el calendario antes de unirse a la concentración de la Selección Española. El combinado nacional afronta un reto mayúsculo con la preparación para la inminente Copa del Mundo, que se celebrará conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá. Para preservar su intimidad y esquivar a los seguidores congregados en el aeropuerto, la pareja accedió por separado a la zona de vuelos privados, confirmando así que su noviazgo se consolida a pasos agigantados.