Nuevas hipótesis sobre la muerte de Isak Andic

Los Mossos d'Esquadra detienen por homicidio a Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango Isak Andic, que murió el 14 de diciembre de 2024 en Montserrat al caer por un barranco de 150 metros.

Andic ha sido trasladado a los juzgados de Martorell, donde se le tomará declaración. El hijo siempre ha negado cualquier responsabilidad en la muerte de su padre. Cuando ocurrieron los hechos, aseguró que fue accidental cuando ambos paseaban por la montaña. Los Mossos investigaron en noviembre el cambio de móvil de Jonathan Andic. No activó hasta dos meses más tarde el iPhone.

La familia, de momento, ha emitido un comunicado: "Jonathan Andic está declarando ahora mismo en el marco de las diligencias del accidente del 14 de diciembre de 2024. En estos momentos no podemos añadir mucho más porque existe secreto de sumario. La colaboración ha sido y será máxima en el marco de estas diligencias".

Hay que recordar que el pasado mes de octubre la juez titular del Juzgado número 5 de Martorell abrió formalmente una investigación por homicidio y modificó el estatus de Jonathan, que pasó de testigo a investigado. Pocos días después de que trascendiera la investigación, los albaceas de Isak Andic, Daniel López, Toni Ruiz y José Creuheras, defendieron la inocencia de Jonathan en una carta pública: "En cualquier caso, defendemos la inocencia de Jonathan y su única condición de víctima".

Sobre este tema existen dos versiones: los que afirman que la relación entre padre e hijo estaba bien, y otra segunda, una parte interesada en afirmar que entre ellos no había relación. Dentro de los Mossos también hay dos bandos: uno que quería hacer un show con esta detención, y otro bando que era más conservador.

Rocíó Martín ha denunciado las presiones del entorno de Omar Montes para interrumpir su embarazo y ha dado más detalles de su relación con el cantante y del hijo en común que ambos esperan. Aseguró que vivió "presiones para interrumpir el embarazo": "Me lo exigen y me lo obligan". Incluso sugieren que puede hacerlo fuera de plazo porque ya lo han hecho antes.

Alejandra Onieva ha colgado en su perfil de Instagram una veintena de imágenes en las que vemos varios momentos de sus últimas semanas, pero lo más importante: varias fotos en las que se la ve por primera vez embarazada. Y un texto, VIDA. En las fotos también la vemos en museos, en la playa, y con su familia, quizá la política, porque aparecen su madre, Carolina Molas, y su otro hermano.