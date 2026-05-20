María del Monte y Ortega Cano: cita taurina sin toros

María del Monte y el maestro Ortega Cano coincidieron en la copa que organizó la revista Essence en la tienda de Ignacio Goitia con motivo de la celebración de las tardes taurinas de la Feria de San Isidro. Una cita muy bien pensada porque los lunes es el día de descanso y no hay corrida en Las Ventas.

La mayoría de los invitados, aficionados a los toros, disfrutaron de un buen jamón y champán. Aparte de ver la cantidad de obras pintadas con temas taurinos de Goitia, asistieron Begoña Trapote, recién llegada de la feria de Jerez; Veva Longoria; el decorador Rafael Sitges; Pedro Fernández de Araoz —hijo de Sonsoles Díez de Rivera y nieto de la marquesa de Llanzol, una de las señoras más elegantes de nuestro país, que fue la musa del maestro Balenciaga— y Ángela Martínez-Almeida, hermana del alcalde de Madrid, aparte de aficionada a los toros, gran forofa del Atlético de Madrid y fiel defensora del Cholo Simeone.

María del Monte, en plena promoción de su último trabajo discográfico, Agüita de manantial, llegó acompañada de varias amigas. José Ortega Cano disfrutó con la presencia de un grupo de novilleros que le atendían con gran interés cuando el maestro les hablaba. Una reunión en plena plaza de las Salesas en Madrid organizada por Berti Espinosa, director de la mencionada publicación.