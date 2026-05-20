La apasionada vida amorosa de Cher, la estrella rompecorazones que cumple 80 años
La estrella de la música, la televisión y el cine cumple 80 años y con esta cifra redonda, repasamos un amplio historial amoroso que ha dado mucho que hablar durante años.
Su primer gran amor fue Sonny Bono, un cantante y compositor con el que formó pareja en los escenarios y fuera de ellos. No quería ninguno de los dos casarse hasta que al nacer su hija, Chaz, en 1969 optaron por regularizar su situación ante un juez. Como dúo musical lograron muchos éxitos, no exentos de escándalo por la vida que llevaban, el atuendo que lucían en sus actuaciones, en pleno delirio de los movimientos hippies, el amor libre y el uso inmoderado de estupefacientes.
En 1975 se divorciaron, no sin contratiempos en los tribunales: Cher atacaba a su expareja reclamándole parte del dinero que creía corresponderle de sus ahorros en común. La sacó de aquellos líos un experto en finanzas, con el que se encamó tras dejar a Bono.
Poco después volvió a casarse con el músico Greg Altman, con quien convivió desde 1975 hasta cuatro años más tarde, tiempo en el que fueron padres de un niño llamado Elijah Blue, nacido en 1976.
A los nueve días de casados se separaron, aunque pronto retomaron la convivencia. Como madre, Cher tuvo que hacer frente a las adicciones de su hijo, que era víctima de problemas mentales por culpa de las drogas que consumía.
Tuvo sus romances con grandes estrellas de la época como Marlon Brando, con el que pasó tempetuosas veladas en 1974. Dos años después mantuvo un breve romance con Elvis Presley, aunque años atrás también estuvo con otra estrella de Hollywood: Warren Beatty. Ella tenía 16 años y él 25, justo antes de conocer a Sonny. Un noviazgo que ella misma calificó como "un error de juventud".
Gene Simmons, líder de la banda de rock KISS, era toda una superestrella de la época. La suya no era una relación muy convencional para la época, ya que se veían con otras personas. Simmons se enamoró perdidamente de Diana Ross y dijo adiós a Cher.
Otro actor de Hollywood que terminó cayendo en sus encantos fue Val Kilmer, al que sacaba 13 años.
Cher le definió como un hombre "profundo, artístico y locamente apasionado" y mantuvieron su amistad hasta la muerte del actor en 2025.
Otro actor de Top Gun, en este caso Tom Cruise, también se enamoró de la artista. Se conocieron en la boda de Madonna y Sean Penn y aunque en un principio no saltaron chispas, un evento celebrado en la Casa Blanca les volvió a unir. Entonces Cher tenía 39 años y Tom 23, un joven actor que comenzaba a llamar la atención de Hollywood después de participar en la película Risky Business.
Rob Camilletti era un joven panadero afincado en el barrio de Queens (Nueva York) al que conoció en la fiesta por su 40º cumpleaños.
A pesar de la enorme atención mediática y la diferencia de edad (18 años), su relación fue muy estable. Tras dejarlo mantuvieron la amistad y Rob recondujo su vida convirtiéndose en piloto de aviones privados.
Cher y Richie Sambora, miembro de la banda Bon Jovi, formaron una de las parejas más mediáticas de los años 90. Sambora confesó en una entrevista que la relación terminó de manera cordial porque ambos tenían las agendas muy ocupadas como buenas estrellas de la música.
A sus 80 años parece haberse cansado de ir de flor en flor y ha encontrado la estabilidad con Alexander Edwards, un productor musical de 40 años al que conoció en 2022 durante la Semana de la Moda de París.
La pareja estaría preparando pasar por el altar, lo que supondría la tercera boda para Cher, pero de momento no ha nada confirmado. "El amor no sabe de matemáticas, nos lo pasamos genial y a quien no le guste, que no mire", dijo ella en una entrevista cuando le preguntaron por la diferencia de edad de 20 años con su novio.