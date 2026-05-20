La apasionada vida amorosa de Cher, la estrella rompecorazones que cumple 80 años

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Su primer gran amor fue Sonny Bono, un cantante y compositor con el que formó pareja en los escenarios y fuera de ellos. No quería ninguno de los dos casarse hasta que al nacer su hija, Chaz, en 1969 optaron por regularizar su situación ante un juez. Como dúo musical lograron muchos éxitos, no exentos de escándalo por la vida que llevaban, el atuendo que lucían en sus actuaciones, en pleno delirio de los movimientos hippies, el amor libre y el uso inmoderado de estupefacientes.