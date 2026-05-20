Miguel Bosé anuncia su retiro temporal con un inquietante vídeo: "Os estaré vigilando"

Miguel Bosé ha concluido con éxito su Importante Tour, la gira que arrancó en 2025 y supuso su regreso a los escenarios, recorriendo España, Estados Unidos y Latinoamérica, con última parada en el Auditorio Nacional de México. La gira le ha traído grandes alegrías y una necesaria conexión con sus fans tras varios años protagonizando polémicas que nada tenían que ver con la música.

El artista se despidió de su público en las redes sociales y anunció un necesario descanso tras más de un año de conciertos. Lo que más ha llamado la atención ha sido el vídeo generado con IA y que para algunos guarda algún tipo de significado oculto. "Amigos, me despido. Acaba la gira Importante 2025/2026. El retorno ha sido glorioso y he de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo, pero no me voy del todo", reconoce completamente vestido de blanco y con cierto misticismo.

En ese momento, se transforma en una especie de felino blanco antes de confirmar su descanso: "Me retiro a pensar y a fabricar nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré, os estaré vigilando, os estaré cuidando. No me olvidéis. Queridos terranos, os quiero".

El vídeo se ha vuelto una sensación en redes sociales, tanto para sus fans, que parecen entender la estética y el mensaje de su ídolo, como para los más bromistas. Hay quien asegura que Bosé se convierte en un Urmah, una supuesta raza de seres extraterrestres felinos humanoides, descritos en la ufología moderna y comunidades de "semillas estelares" como seres benevolentes provenientes de Lyra y Sirio.

Sea como fuere, Miguel Bosé sigue derrochando magnetismo y deleitando al público con sus canciones, entre ellas grandes éxitos como Linda, Morena mía, Bambú o Sevilla. Hasta que en 2025 superó su grave afonía y reanudó su carrera, varada durante ocho años, sufrió una desgraciada crisis, física y psicológica, que afectó mucho a su ánimo casi siempre positivo. Durante ese tiempo, aparte de su obligada rehabilitación, aprovechó para escribir dos libros: uno de carácter biográfico y otro que cuenta la historia de sus mejores canciones.