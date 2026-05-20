El escritor madrileño Juan del Val se alzó con el prestigioso Premio Planeta 2025 gracias a su novela, Vera. Esta historia de amor narra la vida de una mujer de 45 años, perteneciente a la alta sociedad, que decide romper con su matrimonio tradicional y buscar su propia libertad tras conocer a un hombre más joven y de origen humilde. El galardón, dotado con un millón de euros, ha tenido un destino muy especial, ya que la pareja ha decidido invertirlo en una espectacular casa en plena naturaleza, ubicada en el pueblo de Candeleda, en Ávila.

Así lo cuenta este miércoles su mujer, la presentadora de televisión Nuria Roca, quien protagoniza la portada de la revista ¡Hola! luciendo espectacular con un vestido de lino blanco y descalza, mimetizada con el entorno rústico de su nuevo refugio. Bajo el titular "El Premio Planeta lo hemos invertido aquí", la comunicadora desvela todos los detalles de este proyecto familiar. Nuria Roca reconoce que es un lugar "muy mágico y que siempre había soñado" con tener un hogar así, hasta el punto de sentenciar que esa casa es su lugar favorito del mundo ahora mismo.

La vivienda, construida en una sola planta y rodeada de robles y naturaleza salvaje, es de estilo rústico y ha sido sometida a una remodelación integral respecto a su estado original para adaptarla a los gustos de la familia, priorizando la luz natural y las texturas orgánicas como la madera y la piedra. En su interior, cuenta con un enorme salón dividido en dos espacios, cinco amplios dormitorios y seis cuartos de baño, todo pensado para disfrutar del descanso y recibir a sus seres queridos.

Casada con Juan del Val desde hace más de dos décadas y con tres hijos en común —Juan, Pau y Olivia—, Nuria Roca también aprovecha la ocasión para reflexionar sobre la solidez de su matrimonio. Al hablar de su relación con el escritor, asegura que Juan y ella se entienden bien, se admiran y se gustan, añadiendo que quererse es muy fácil y gustarse, muy difícil. De hecho, la presentadora deja caer una divertida y romántica posibilidad al confesar que igual se casan otra vez, ya que no han hecho ninguna celebración por las bodas de plata, las cuales cumplieron recientemente.

Respecto a la faceta más pública y a veces polémica de su marido, quien a menudo se define a sí mismo de forma provocadora ante los que le quieren encasillar, Nuria Roca sale en su defensa con total naturalidad. Ella explica que Juan es muy provocador y le encanta serlo, pero matiza de forma contundente que otra cosa muy distinta es creértelo o ser un sobrado, asegurando que su marido es cero sobrado en las distancias cortas y en el ámbito familiar.