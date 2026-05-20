Rosa López y su mánager Iñaki García rompen tras seis años de relación

Rosa López y su pareja, Iñaki García, han decidido poner fin a su noviazgo después de más de un lustro juntos. La noticia ha sido desvelada este miércoles por la revista Semana, que señala que la separación definitiva se produjo en realidad hace un par de meses. La decisión de mantener el asunto alejado de los focos mediáticos respondería al respeto mutuo y la discreción que ambos han procurado preservar desde el inicio de su romance.

Las fuentes cercanas a la cantante consultadas por la publicación aseguran que no existen terceras personas involucradas en esta decisión. El principal motivo que habría desencadenado este desenlace es el desgaste continuo, acentuado por el hecho de compartir no solo la esfera íntima, sino también el ámbito laboral. Cabe recordar que García decidió abandonar su puesto en la Policía Local para ejercer de representante de la artista y acompañarla de manera integral en sus proyectos musicales.

Para la intérprete, este revés supone un momento complicado en el plano anímico. Tras considerar a su expareja como una figura fundamental, ahora busca refugio en su entorno familiar y en sus próximos compromisos sobre los escenarios. Este mismo fin de semana, la vocalista tiene previsto dar inicio a una nueva gira de conciertos por la geografía nacional, vinculada al lanzamiento de su reciente trabajo discográfico, 12 diamantes negros.

El inicio de la trayectoria sentimental de ambos se remonta al año 2019, durante un recital ofrecido por Marta Sánchez en la localidad madrileña de Leganés. En aquella ocasión, García ayudó a la cantante a abandonar el recinto ante la notable aglomeración de espectadores. Aquel encuentro casual derivó en un rápido acercamiento que no tardó en consolidarse, pese a los intentos iniciales de blindar su intimidad frente a la prensa.

A lo largo de este tiempo, había sido habitual presenciar la sintonía de ambos en diversos eventos públicos, donde no ocultaron en ningún momento sus expectativas de futuro. Llegaron a plantear ante los medios de comunicación la posibilidad de contraer matrimonio y de formar una familia. Finalmente, la sobreexposición derivada de convivir en todas las facetas de su día a día ha precipitado el cese definitivo de la unión, dejando a la artista andaluza enfocada plenamente en su carrera.