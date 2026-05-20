Tana Rivera y Roca Rey consolidan su relación compartiendo una imagen en El Rocío

Tana Rivera y Andrés Roca Rey han dado un paso más en su relación sentimental. Con el diestro ya recuperado de la cogida que sufrió en la Maestranza y de vuelta en los ruedos tras triunfar en Jerez de la Frontera, la pareja ha decidido compartir un momento muy especial en una de las peregrinaciones más esperadas del año: El Rocío.

Y aunque ambos son reservados y discretos con su relación y su vida privada, han querido dejar constancia en redes sociales, donde han sorprendido a todos compartiendo la primera imagen en común desde que su noviazgo se hizo público.

En la instantánea no posan juntos, aunque dice mucho. Se trata de una fotografía que la propia Tana ha publicado en su perfil de Instagram, en la que se ve un lampadario con velas prendidas —dejadas por los peregrinos para dar gracias o rezar— y que está situado a lo largo del camino hacia Almonte. En la publicación suena el Himno del Centenario de la Virgen del Rocío, interpretado por el Coro de Nuestra Señora del Rocío del Realejo; un contenido que el propio Roca Rey ha republicado en las historias de su perfil.

La peregrinación a El Rocío forma parte de la vida de la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, quien suele realizar esta romería rodeada de sus seres queridos. Para Roca Rey no es la primera vez que hace el camino, ya que el pasado mes de marzo participó en esta peregrinación. El diestro recorrió entonces el trayecto correspondiente hasta la aldea con la motivación de cumplir una promesa de lo más especial. "Caminando hacia la Virgen del Rocío... una promesa que había que cumplir, 60 km y 11 horas muy significativas que nunca olvidaré. Agradecido y en paz", compartía en sus redes sociales.