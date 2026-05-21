Boda sorpresa: Rocío Crusset y Charlie Schein se casan en Nueva York el 30 de mayo

La familia formada por Carlos Herrera y Mariló Montero suma una nueva alegría a su entorno más cercano. Tras el reciente enlace matrimonial de Alberto Herrera con Blanca Llandres Parejo el pasado mes de octubre y el nacimiento de su primer hijo en común, el pequeño Marcos, el núcleo familiar se prepara para un nuevo evento. Según se ha desvelado en el programa El Tiempo Justo, Rocío Crusset contraerá matrimonio con Charlie Schein en una ceremonia rodeada del más estricto secreto.

El enlace tendrá lugar el próximo 30 de mayo en la ciudad de Nueva York. Se tratará de una celebración de carácter íntimo a la que únicamente asistirán los familiares y el círculo de amigos más cercano de los novios. La elección de la ciudad estadounidense no es casual, dado que la modelo fijó allí su residencia hace varios años para potenciar su trayectoria profesional a nivel internacional. Actualmente, la pareja convive en un apartamento situado en el exclusivo barrio neoyorquino de Tribeca.

Charlie y Rocío en la pasada Feria de Abril de Sevilla

La relación sentimental entre ambos salió a la luz pública a finales del año 2025. El financiero estadounidense hizo su primera aparición mediática durante la final del programa televisivo Masterchef Celebrity, edición que terminó ganando la propia Mariló Montero. En aquella ocasión, los hijos de la presentadora paralizaron sus compromisos para apoyarla en el plató de TVE, y la modelo aprovechó la coyuntura para presentar oficialmente a su nueva pareja, meses después de haber finalizado un noviazgo de seis años con el empresario Maggio Cipriani.

A pesar de que su historia de amor no alcanza siquiera el año de duración, el vínculo se ha consolidado a gran velocidad. El prometido de la maniquí ha demostrado una excelente adaptación a las costumbres españolas, dejándose ver tanto en la boda de su cuñado como en festejos taurinos y en la tradicional Feria de Abril de Sevilla. Su integración en el seno de la familia ha sido absoluta desde el primer momento.

Para el esperado día, el papel de padrino recaerá sobre el veterano periodista, quien viajará a Estados Unidos acompañado de su esposa, Pepa Gea. Curiosamente, el propio comunicador también eligió la ciudad de los rascacielos para casarse en secreto en el año 2022. Por su parte, Alberto Herrera y su mujer se encuentran organizando la logística del viaje transoceánico, ya que su bebé cuenta con apenas dos meses de vida. No obstante, la estrecha relación que mantienen los hermanos hace prever que el joven locutor no faltará a la cita para acompañar a la novia en un día tan señalado.