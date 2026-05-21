Kevin Spacey reaparece en Cannes con la modelo Via Lemann tras superar el boicot de Hollywood

Después de años alejado de los grandes eventos de Hollywood, Kevin Spacey reapareció el pasado miércoles en la alfombra roja del Festival de Cannes durante el estreno de la película La Bataille de Gaulle: L'âge de fer. El actor, que durante mucho tiempo permaneció fuera del foco mediático por las denuncias de supuesta agresión sexual que hundieron su carrera, sorprendió con una imagen relajada y sonriente durante una gala celebrada en la ciudad francesa y acompañado por la modelo Via Lemann.

El actor de 66 años posó con gran estilo luciendo un elegante traje oscuro, se mostró cercano con la prensa y no evitó posar ante las cámaras, algo que no ocurría desde hace tiempo en un evento internacional de esta magnitud. Su acompañante, que optó por un deslumbrante vestido gris perlado, es una modelo internacional afincada en Londres y exgimnasta rítmica que ha desfilado en la Semana de la Alta Costura de París y en la Semana de la Moda de Milán.

Durante la velada, el protagonista de House of Cards recibió un reconocimiento especial por su trayectoria artística y aprovechó el momento para agradecer el apoyo de las personas que han permanecido a su lado en los momentos más difíciles. Además, dejó entrever que ya trabaja en nuevos proyectos cinematográficos con los que pretende volver poco a poco a la industria.

Kevin Spacey and Via Lemann attend "La Bataille De Gaulle: L'Âge De Fer" (De Gaulle: Tilting Iron) screening during the 79th annual Cannes Film Festival in France. #GettyVideo #Cannes2026 #KevinSpacey 🎥Ming Yeung 👉https://t.co/Uj0io0aexv pic.twitter.com/0cj52Yh2wY — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) May 20, 2026

En redes sociales, las imágenes de su aparición no tardaron en viralizarse. Mientras algunos celebraron verle de nuevo en público, otros cuestionaron que vuelva a ocupar titulares en uno de los festivales más importantes del cine. Con esta inesperada reaparición, Kevin Spacey demuestra que, pese a los años de silencio y controversia, su nombre sigue generando atención dentro y fuera de Hollywood.

Acuerdo con sus demandantes

El pasado mes de marzo Spacey puso fin a su batalla legal en el Reino Unido tras llegar a un acuerdo extrajudicial con los tres varones que le reclamaban responsabilidades por presuntas agresiones sexuales ante la justicia londinense. El proceso civil iba a culminar en un juicio que estaba programado para el próximo mes de octubre en el Tribunal Superior de Londres, pero quedó suspendido definitivamente después de que las partes notificaran a la corte la existencia de este pacto.

Con este movimiento legal, el dos veces ganador del Óscar archivó de forma definitiva unas acusaciones referidas al periodo comprendido entre los años 2000 y 2013. El intérprete, que en todo momento negó los hechos, cierra un largo litigio sobre su carrera. Cabe recordar que el estadounidense ya fue absuelto de nueve delitos de esta misma índole por un tribunal británico en el año 2023.

El historial de acusaciones contra el afamado actor de Hollywood ha estado en el centro del debate público desde hace años. "Cada vez que se me ha dado tiempo y un foro adecuado para defenderme, las acusaciones no han resistido el escrutinio y he sido absuelto", llegó a exponer Spacey a través de su cuenta de X tras el estreno del polémico documental a principios de este año 2024. Pese a que el actor ha admitido en alguna ocasión ser "demasiado tocón", siempre ha rechazado haberse propasado.