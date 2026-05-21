La familia Andic cierra filas con el heredero de Mango

Jonathan Andic pedirá declarar de nuevo ante la jueza cuando sus abogados analicen el contenido del sumario. Su defensa estará trabajando en refutar el móvil económico y lo que consideran 'graves imprecisiones' de los Mossos, según su versión, que creen basadas en conversaciones sin contexto e incluso de hace años, avanzó ayer EFE.

El equipo de abogados de Andic, que dirige el penalista Cristóbal Martell, está analizando las 1.400 páginas del sumario de la causa abierta contra el hijo del fundador de Mango, que estuvo en secreto de sumario hasta instantes antes de su declaración como investigado ante la jueza instructora.

La defensa considera sesgadas las interpretaciones de las conversaciones mantenidas entre padre e hijo a lo largo de los años. De hecho se remontan a 2018, lo que, según los abogados, cambia el contexto de la relación. En su declaración, el desconocimiento de los indicios incriminatorios que relata el sumario motivó que Andic se acogiera a su derecho a contestar únicamente a las preguntas de su abogado.

Kiko Rivera no se llevó solo una maleta de su 'asalto a Cantora', en el que se apropió de numerosos objetos de la herencia de su padre en varias furgonetas, entre ellos, siete cabezas de toro del testamento de Paquirri, un coche de alta gama de color rojo que perteneció al torero, varias cajas con trofeos, además de la maleta plateada con los documentos.

Fran Rivera está en su papel de suegro, y no ha querido desvelar dónde está exactamente Tana, aunque ha confirmado que Tana está realizando el camino "con su padre, como debe ser". Además, ha confirmado que Roca Rey no está haciendo el camino debido a su lesión. "Este año no puede, tiene una responsabilidad (...)". Lo que sí han hecho ha sido compartir su primera imagen de las velas que se le encienden a la Virgen, con un corazón y una estrella.

Sara Carbonero felicita a Iker Casillas por su 45.º cumpleaños, a través de sus historias de Instagram. Sara reaparecerá públicamente este jueves por la tarde junto a su íntima amiga y socia Isabel Jiménez en la inauguración del nuevo punto de venta de su firma de moda 'Slowlove' en un conocido centro comercial de Madrid.

Netflix estrena el 29 de mayo el documental de Rafa Nadal, en el que desvela sus problemas médicos. Dos perforaciones intestinales, ahogos en su propia saliva, visitas al psiquiatra...