La mentira del guapísimo cura del calendario de Roma: "No soy sacerdote ni modelo"

Entre los variopintos recuerdos que abarrotan las tiendas de Roma , hay uno que ha cautivado a los turistas desde hace más de dos décadas: un calendario protagonizado por jóvenes y apuestos curas. Sin embargo, el rostro más reconocible de esta publicación, el joven de la portada llamado Giovanni Galizia, nunca ha tenido relación con los altares. "No soy sacerdote ni modelo", confiesa ahora en declaraciones a la agencia EFE.

La historia se remonta al año 2002, cuando Galizia apenas contaba con 17 años de edad. Durante un encuentro fortuito, un fotógrafo llamado Piero Pazzi le propuso participar en un peculiar proyecto: retratar a los personajes más emblemáticos del país transalpino, desde clérigos en las inmediaciones del Vaticano hasta gondoleros en los canales de Venecia. El adolescente aceptó lo que consideraba simplemente una anécdota divertida.

"Para mí posar fue solo un juego muy gracioso, pero mi vida es otra. No formo parte del mundo del espectáculo, de la moda ni de nada parecido. Tengo un trabajo y una vida absolutamente normales", asegura. El fotógrafo lo vistió con sotana y alzacuellos en la iglesia del Jesús de su Palermo natal, pidiéndole que esbozara su mejor expresión frente al objetivo. Aquella imagen en blanco y negro, con una media sonrisa y el flequillo alborotado, se convertiría en un éxito rotundo de ventas.

Desde entonces, el artículo se despacha masivamente y ha logrado erigirse como un auténtico icono de los suvenires, rivalizando con los tradicionales imanes del Coliseo. Los visitantes que pasean por la Santa Sede observan fascinados al muchacho, preguntándose si su vocación era real. "¡No! Yo no era sacerdote. Del resto no lo sé, pero solo conocí a otro chico y tampoco lo era", aclara para despejar cualquier atisbo de duda sobre la veracidad del clero retratado.

Pese a que su rostro decora las calles romanas año tras año, Galizia confiesa que renunció por escrito a los derechos de imagen y no ingresó ni un solo céntimo por aquel trabajo improvisado. "No he ganado nada, pero no es una crítica. Piero fue un encanto", subraya, al tiempo que insiste en que no se arrepiente en absoluto de la experiencia. Hoy en día, su realidad es muy distinta: viaja por todo el mundo como asistente de vuelo para una compañía aérea española, afincado en la ciudad de Verona.

Lo que sí rechaza de plano es la visión morbosa o provocativa que algunos han querido atribuir a su fotografía. "Entiendo el contraste entre la cara bonita de un chico joven vestido de sacerdote y que ello despierte cierto imaginario, pero yo no veo absolutamente nada de sensual en esa foto", asevera con firmeza. Aunque comprende el contraste frente a la imagen tradicional de un veterano monseñor, agradece que las autoridades no le hayan contactado para pedirle explicaciones por su involuntario papel como el religioso más célebre que nunca llegó a ordenarse.