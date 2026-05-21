Rosa López rompe su silencio sobre su separación: "No hay conflicto ni ningún hecho concreto"

La revista Semana ha desvelado este miércoles en su portada que Rosa López y su pareja, Iñaki García, han puesto fin a su relación sentimental tras más de seis años juntos. Durante este tiempo, ambos llegaron a hablar de planes de boda en varias ocasiones. Según el entorno cercano de la artista, la separación se habría producido hace un par de meses, en unos términos cordiales, sin la intervención de terceras personas ni un detonante concreto. El motivo principal parece haber sido un desgaste natural de la convivencia, exacerbado por el hecho de que compartían no solo su vida personal, sino también el ámbito profesional. Cabe recordar que, poco después de comenzar su romance, García dejó su puesto en la Policía Local de Leganés para ejercer como mánager de la cantante y acompañarla en sus compromisos artísticos.

Esta noticia supone un revés importante para Rosa. Inicialmente, su círculo más íntimo aseguraba que se encontraba profundamente afectada por el fracaso de una historia de amor en la que había depositado todas sus esperanzas, considerándolo el hombre de su vida. Ante este escenario, la intérprete se ha refugiado en su núcleo familiar, en el constante apoyo de su legión de admiradores y, fundamentalmente, en su inminente regreso a los escenarios. Su nueva gira de conciertos por España tiene previsto su comienzo este mismo sábado 23 de mayo, lo que le ha proporcionado un asidero fundamental en estos momentos de transición.

Horas después de que la publicación saliera a los quioscos, Rosa López ha decidido dar un paso al frente y romper su silencio mediante un extenso comunicado difundido a través de sus perfiles oficiales. En el texto, confirma la ruptura y explica a sus seguidores cómo afronta esta nueva e inesperada etapa vital. "En los últimos días están apareciendo informaciones y comentarios sobre mi situación personal y, aunque siempre he intentado mantener esta parte de mi vida con discreción, siento que también es bonito poder dirigirme a vosotros desde el cariño y la honestidad", comienza expresando la artista, justificando así su decisión de hablar abiertamente sobre un tema tan íntimo.

En su comunicado, López no deja margen a la especulación. "Sí, Iñaki y yo hemos tomado caminos diferentes. Después de seis años compartiendo vida, experiencias y muchísimos momentos bonitos, comienza una nueva etapa para ambos", reconoce con franqueza. Además, hace especial hincapié en desmentir cualquier tipo de rumor escandaloso sobre el fin de su noviazgo, aclarando que en esta decisión "no ha ocurrido nada extraordinario, no hay conflicto ni ningún hecho concreto detrás de esta decisión. Simplemente la vida, las personas y los caminos a veces evolucionan". De esta manera, busca zanjar de raíz cualquier polémica que pudiera enturbiar el recuerdo de los años vividos junto a su ya expareja.

Manteniendo la actitud positiva que la caracteriza, reflexiona sobre el ciclo natural de las relaciones humanas. "Las relaciones empiezan desde la ilusión más bonita y, cuando terminan, también traen consigo un proceso, emociones y una adaptación a una nueva realidad", señala. La cantante demuestra haber asimilado la ruptura, añadiendo que "forma parte de la vida y creo que, con la madurez que dan los años y las experiencias, uno aprende a transitar estos momentos desde otro lugar: con respeto, cariño y agradecimiento". Unas palabras que evidencian la serenidad con la que está manejando este difícil trance personal.

Finalmente, Rosa López concluye su mensaje proyectando su mirada hacia el futuro y asegurando que se encuentra en un buen momento anímico. "Por mi parte estoy bien, tranquila y afrontando esta nueva etapa con mucho amor, con ilusión y también con curiosidad por volver a encontrarme conmigo misma desde este momento vital", confiesa. Considera que esta soltería es un reto bonito y una oportunidad para seguir creciendo de manera individual. Como cierre, recalca que su enfoque actual es puramente profesional: "Estoy muy centrada en mi música, en la gira y en todos los proyectos que vienen", a la vez que agradece el profundo respeto y los mensajes de cariño que le trasladan a diario sus seguidores.