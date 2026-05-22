Achraf Hakimi pide archivar su caso por violación con una carta de apoyo de Kylian Mbappé

El defensa marroquí del PSG Achraf Hakimi acudió este viernes al tribunal de Versalles, situado a las afueras de París, con el firme propósito de solicitar el sobreseimiento de la acusación de violación que pesa sobre él desde principios del año 2023. Para sustentar su petición, el futbolista aportó una carta firmada por Kylian Mbappé en la que el delantero expresa su respaldo a la defensa de quien fuera su compañero de equipo y gran amigo en la capital francesa.

El ahora jugador del Real Madrid precisa en esta misiva los detalles de su testimonio inicial, unas declaraciones que en su momento resultaron determinantes para el curso del proceso. De hecho, fue precisamente esa primera versión la que sirvió a la jueza instructora para ordenar, en febrero pasado, que Hakimi se sentara en el banquillo de los acusados. La rectificación o matización aportada por el astro francés busca ahora desmontar los argumentos de la acusación y evitar que el zaguero enfrente un juicio penal por un delito de tal gravedad.

Este movimiento judicial se produce en un momento deportivo de máxima trascendencia para el club parisino. Apenas faltan ocho días para la esperada final de la Liga de Campeones, en la que el equipo dirigido por Luis Enrique se enfrentará al Arsenal. Pese a que el internacional marroquí sale de una reciente lesión, Hakimi apunta a titular en el esquema del técnico asturiano, demostrando su importancia capital en el terreno de juego.

La denuncia que dio origen a este prolongado proceso judicial se remonta a los primeros meses de 2023, cuando una joven acudió a las autoridades francesas para relatar un presunto episodio de agresión sexual en el domicilio del futbolista. Aunque en un primer momento la presunta víctima no quiso formalizar la denuncia, la Fiscalía decidió actuar de oficio dada la gravedad de los hechos relatados. Cabe recordar que las pesquisas comenzaron de inmediato y que la noticia generó un enorme revuelo mediático tanto en Francia como a nivel internacional, afectando inevitablemente la imagen pública del deportista. Desde entonces, el jugador ha mantenido de forma categórica su inocencia, argumentando reiteradamente que se trata de un intento de extorsión y recibiendo en todo momento el respaldo institucional de su club.

Con la presentación de esta apelación y la crucial intervención de su excompañero, la defensa jurídica de Hakimi confía en lograr el archivo definitivo de la causa. La decisión del tribunal de Versalles no solo tendrá un impacto directo en el futuro personal y profesional del lateral, sino que también marcará los días previos a la cita europea más importante del año para el conjunto galo.