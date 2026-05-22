Sara Carbonero reaparece tras el fallecimiento de su madre: "Mi vida no va a ser nunca igual"

Sara Carbonero ha atravesado semanas de recogimiento tras sufrir el pasado 12 de abril la pérdida de su madre, Goyi Arévalo, a causa de una grave enfermedad. Tras un tiempo alejada del foco mediático y apoyada en el cariño de su pareja, Jota Cabrera, y de sus dos hijos, ha decidido retomar sus compromisos profesionales y dar un paso al frente demostrando su habitual entereza.

Su regreso público ha tenido lugar este jueves durante la inauguración del nuevo establecimiento de la firma de ropa que dirige, Slowlove, situado en el centro comercial La Moraleja Green de Madrid. Durante la velada estuvo arropada de forma incondicional por su socia y amiga íntima, la también presentadora Isabel Jiménez, con quien comparte este proyecto empresarial.

Para la ocasión, lució un diseño propio compuesto por una blazer estructurada y unos pantalones de corte fluido con estampado en tonos azules, fiel al estilo boho-chic que caracteriza a la marca. Según explicó la propia emprendedora, los inicios en el año 2015 fueron los de una modesta start-up, pero con el paso del tiempo y el apoyo del grupo Tendam han logrado una notable expansión comercial.

En cuanto a su relación con Jiménez, descartó cualquier tipo de fricción durante estos años de trabajo conjunto. "Nunca nos hemos peleado de verdad (...). Nos entendemos muy bien, sin hablar casi, o sea que había mucho respeto", aseguró. Además, definió a la comunicadora de Telecinco como "un regalo de la vida" y como parte de esa familia elegida que resulta tan fundamental en los momentos difíciles.

Isabel Jiménez y Sara Carbonero

Durante el acto, se le preguntó sobre la posibilidad de que la reina Letizia luciese alguno de sus diseños. La respuesta fue entusiasta: "Sería un sueño, ojalá. Además, ella es muy marca España, lo está haciendo muy bien (...). Nos encantaría verla vestida de Slow". Asimismo, hizo extensivo este deseo a la princesa de Asturias, remarcando que su moda está pensada para todas las mujeres.

Otro de los temas abordados fue la reciente irrupción mediática de su hijo mayor, Martín, quien sigue los pasos de Iker Casillas bajo los palos y recientemente concedió su primera entrevista. Aunque reconoció que sintió "un poquito de miedo" por la repercusión, la periodista se mostró profundamente orgullosa de la madurez del menor, si bien matizó que a partir de ahora prefiere mantener un perfil bajo para garantizar su tranquilidad.

Finalmente, no eludió pronunciarse sobre su delicado momento anímico. Con total sinceridad, confesó que se encuentra "con mucha pena, como toca" y atravesando el luto "despacito, sin intentar evitar ninguna etapa". "Mi vida no va a ser nunca igual, pero por lo menos sé que no dolerá tanto", concluyó, reafirmando que trata de mantenerse activa para que sus hijos la vean bien, pese a la profunda tristeza que todavía la embarga.